- Netflix объявила о подписании контракта с Кейти Сагал на роль в предстоящем фильме.

Netflix добавил несколько примечательных актеров во второй сезон "One Piece", в том числе Кейти Сагал (70) и Марка Хэрелика (73). Как было объявлено в социальных сетях Netflix 21 августа, Сагал исполнит роль доктора Кюреха, в то время как Хэрелик сыграет шарлатана доктора Харилука в адаптации манги.

Восхищение фанатов кастингом

Многие фанаты надеялись, что роль доктора Кюреха достанется Джейми Ли Кёртис (65), но ее плотный график не позволил ей присоединиться к актерскому составу. Ведущий продюсер Бекки Клементс объяснила Deadline, что Кёртис обожает шоу, но ее многочисленные фильмы и телепроекты совпали со сроками производства.

Несмотря на отсутствие Кёртис, фанаты были рады кастингу Сагал. "Я так расстроился из-за Джейми Ли Кёртис, но миссис Сагал будет потрясающей!! Отличный выбор", - поделился один фанат своим восторгом. Другой фанат согласился, сказав: "Вы знаете что, несмотря на то, что Джейми Ли не будет в этом, это все еще фантастический второй выбор". Комментарии также отмечали сходство фамилии Хэрелика с именем его персонажа.

Достижения

Перед тем, как присоединиться к "One Piece", Хэрелик имел успешную карьеру, появившись в популярных телешоу, таких как "Во все тяжкие" и "Большой взрыв". Он также сыграл в драматическом сериале "Новичок" и "Парке Юрского периода" (2001). Сагал столь же уважаема за свои роли в "Счастливы вместе" и "Сыны анархии". Помимо актерства, Сагал также певица и озвучила персонажей, таких как Лила в "Футураме".

Netflix объявил о возобновлении сериала через две недели после успешного выхода первого сезона, который возглавил чарты почти в 50 странах. Дата выхода новых эпизодов на потоковом сервисе еще не подтверждена.

После того, как стало известно о роли Сагал, один фанат выразил свой восторг словами: "♪ Я не буду лгать ♪, я так расстроился из-за Джейми Ли Кёртис, но миссис Сагал будет потрясающей!! Отличный выбор". Другой фанат выразил ту же мысль, сказав: "Вы знаете что, несмотря на то, что Джейми Ли не будет в этом, это все еще фантастический второй выбор".

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