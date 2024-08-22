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Nestle сменила генерального директора Шнайдера во время недавних испытаний

 and  Max Becker
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Nestle сменила генерального директора Шнайдера во время недавних испытаний

Nestle объявил, что Шнейдер, который занимал должность CEO и был членом совета директоров в течение восьми лет, покидает свои позиции.

В последнее время Nestle столкнулась с вызовами, снизив свой прогноз продаж на весь год из-за необходимости сдерживать рост цен в ответ на озабоченность клиентов стоимостью.

Акции Nestle, представляющие компании, такие как KitKat и Nescafe, упали на 8% в этом году, уступив конкурентам, таким как Unilever, которые показали рост на 29%.

Фрейше, ветеран Nestle, присоединившийся к компании в 1986 году и проработавший в исполнительном совете 16 лет, в том числе в качестве CEO зоны Америки, займет его место.

Как сказал аналитик Банка Вонтобеля Жан-Филипп Берtschy, "Возглавлять компанию будет человек, который хорошо знает tanto саму компанию, как и рынок".

Согласно заявлению Nestle, переход к Фрейше состоится с 1 сентября.

Этот шаг к продвижению внутреннего кандидата является возвращением к традиционному подходу Nestle к назначению CEO.

Шнейдер, который ранее возглавлял Fresenius, стал первым внешним кандидатом на самую высокую должность в Nestle за почти век, заняв эту должность в 2016 году.

В настоящее время Nestle сталкивается с более низкими продажами из-за необходимости сдерживать рост цен, что сказывается на бизнес-показателях компании.

Фрейше, с его обширным опытом работы в Nestle и глубоким пониманием рынка, должен руководить стратегиями бизнеса компании в будущем.

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