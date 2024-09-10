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ПолитикаНовостиВ миллионах

Nestlé грозит крупный штраф в два миллиона евро во Франции

 and  John Stellmacher
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Nestlé грозит крупный штраф в два миллиона евро во Франции

Подразделение Nestlé по производству минеральной воды оштрафовано на €2 млн во Франции из-за мошенничества и экологических проблем. Юристы в Эпинале, Франция, в регионе Вогезы, объявили о соглашении с Nestlé Waters. Компания согласилась покрыть экологический ущерб, помимо крупного штрафа.

Это решение было принято на основе результатов двух предварительных расследований. Первое выявило административные нарушения разрешений на 9 из 130 точек забора воды Nestlé Waters. Второе расследование выявило незаконное использование УФ-облучения и активированных угольных фильтров для минеральной воды. Хотя эти методы подходят для питьевой воды, они не одобрены для источника и минеральной воды, которые продаются как дорогая, натурально чистая вода.

Юристы в Эпинале подтвердили, что Nestlé Waters устранила выявленные проблемы, прекратила незаконные методы обработки воды и оказала "обширную" помощь судебным и административным органам. Не было сообщений о негативном воздействии на общественное здоровье в этом случае.

Штраф в размере €2 млн, наложенный на подразделение Nestlé по производству минеральной воды, эквивалентен около 2 000 000 единиц в миллионах. Этот штраф является частью общего соглашения, которое включает в себя компенсацию за экологический ущерб, составляющую значительную сумму в миллионах.

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