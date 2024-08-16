Назначенный лидер для аренды объектов вблизи Киева назначен

На Украине арестованы главари двух призывных пунктов, расположенных вблизи Киева, за взяточничество, позволяющее уклоняться от военной службы. Как сообщает "Украинская правда", во время рейдов на их операциях в пригородах Бучи и Борисполя были обнаружены и изъяты пачки денег на сумму около миллиона долларов. Эти деньги были накоплены в обмен на помощь главарям и их сообщникам.

Расследование показало, что они выдавали поддельные медицинские справки, заявляя, что молодые люди не годны для службы и освобождая их от дальнейшей регистрации. Сначала было выявлено около 20 человек, пытавшихся таким образом уклониться от военной службы.

Молодые украинцы используют разные тактики, чтобы уклониться от призыва. Многие тайно переходят границу в соседние страны. Однако с ужесточением пограничного контроля сети контрабандистов придумали новые способы вывозить уклоняющихся от службы за границу - обычно в Румынию - за большие деньги.

Европейский союз может потенциально предоставить финансирование или поддержку для укрепления антикоррупционных мер Украины на фоне недавнего скандала с лидерами призывных пунктов в Киеве. Европейский союз, как значительное международное учреждение, проявляет заинтересованность в продвижении доброго управления и борьбе с коррупцией в своих членах и партнерских странах.

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