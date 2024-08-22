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Назначение следующего президента ВфБ не ожидается до весны 2025 года.

После увольнения Клауса Вогта Диемар Алльгайер сохранит контроль над «ВФБ Штутгарт» в течение некоторого дополнительного времени. Как сообщается, выборы нового собрания, назначенные на это лето, переносятся на март.

 and  Elizabeth Wells
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Весной 2025 года будет избран новый президент клуба VfB Stuttgart.
Весной 2025 года будет избран новый президент клуба VfB Stuttgart.

- Назначение следующего президента ВфБ не ожидается до весны 2025 года.

ВФБ Штутгарт не будет проводить внеочередное собрание акционеров в этом году и выберет нового президента весной 2025 года. Клуб объявил, что перенесет обычное ежегодное собрание на следующий год, которое, как ожидается, состоится в марте, на котором будут переизбраны президент, правление и наблюдательный совет.

Клаус Вогт покинул пост президента в конце июля после продолжительных внутренних проблем в клубе. Ранее, на общем собрании клуба, Райнер Адрион покинул пост вице-президента. В настоящее время клуб возглавляет временный президент Диетмар Алльгайер, который считает свою роль временной мерой.

Клуб заявил, что сроки для проведения внеочередного собрания в этом году были бы слишком сжатыми. Кроме того, поиск подходящих мест в зимние месяцы был бы сложной задачей, и проведение третьего собрания в течение одного года повлекло бы значительные финансовые затраты для клуба.

Кроме того, было отмечено, что выборы нового президента будут проводиться только на временной основе до следующих регулярных выборов в 2025 году, что потребует еще одно изменение в правлении. Чтобы сохранить стабильность и преемственность, клуб надеется избежать этой ситуации.

Европейская комиссия, в связи с другими вопросами, ожидает принятия актов реализации, устанавливающих правила применения соответствующего регламента. В связи с финансовыми ограничениями и логистическими проблемами ВФБ Штутгарт принял решение не проводить внеочередное собрание акционеров в этом году и вместо этого выбрать нового президента весной 2025 года.

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