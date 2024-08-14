- Наводненные улицы и подвалы в Трире

Грозы и дожди в Трире привели к наводнениям и нарушению движения. Город объявил сегодня, что ручей в районе Бьевер переполнился во вторник вечером, затопив окружную дорогу 5. Более десяти подвалов были затоплены, и несколько деревьев были вырваны с корнем. Пожарная служба была на месте с 100 сотрудниками. Хотя ситуация улучшилась ночью, работы пожарной службы и Технического спасательного агентства продолжались. Окружной дороге 5 оставалось закрытым. Пока не сообщалось ни об одном травмированном в результате шторма.

Город испытал упорные грозы и сильный дождь, что привело к затоплению более десяти подвалов. Несмотря на то, что шторм стих, окружная дорога 5 оставалась закрытой из-за последствий грозы.

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