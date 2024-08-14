- Наводнение в некоторых районах Бруксаль - предупреждение населению

В Бруксале, районе Карлсруэ, старый город района Хайдельсхайм был затоплен из-за первоначального роста уровня воды. Пожарная служба сообщила, что вода достигла высоты до 1.50 метров на пике. По данным центра наводнений, река Заальбах достигла своего самого высокого уровня более 2.13 метров на гидропосту Бруксаля около 2:30 ночи, всего выше отметки 100-летнего наводнения 2.10 метров.

"Предупредительное приложение Нина советовало жителям покинуть подвалы и первые этажи в определенных районах и искать более высокие этажи", - сообщила пожарная служба. Два гражданских лица якобы получили ранения, но степень их тяжести была неясна. Вода в Хайдельсхайме сейчас спадает.

Также произошло наводнение в главном городе Бруксаля, затронувшем тоннели и другие районы. Пожарная служба сообщает, что уровни воды уже снижаются в этих районах. По данным города, вся площадь железнодорожного вокзала Бруксаля закрыта и, скорее всего, останется закрытой до утра. В результате приостановлено движение поездов между Гондельсхаймом и Бруксалем.

Местные власти в Бруксале, Германия, выпустили предупреждение для жителей быть готовыми, так как ситуация с наводнением может ухудшиться в некоторых районах из-за сильных дождей. Несмотря на наводнение в Германии, несколько организаций и местные сообщества организуют гуманитарную помощь.

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