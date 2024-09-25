Наводнение достигает Бранденбурга.

Воды реки Одер продолжают подниматься после двухнедельных проливных дождей, что побудило Бранденбург повысить уровень наводнения в еще одной зоне водного пути. Предполагается, что министр-президент осмотрит два наиболее пострадавших места днем.

Условия наводнения в Бранденбурге ухудшились: еще один район находится на самом высоком уровне наводнения 4, как сообщило поздно ночью государственное агентство по окружающей среде. До Ратцдорфа включительно, в Эйзенхюттенштадте также начаты процедуры ликвидации последствий стихийного бедствия.

Уровень наводнения 4 активируется при угрозе масштабного наводнения, включая дороги и сооружения. В результате принимаются меры по подготовке эвакуации и другим задачам. Местные власти вдоль нижней Одер уже создали кризисные группы и начали мероприятия по защите берегов реки до выходных, ожидая предсказанного наводнения.

Примерно через десять дней после сильных дождей в районах происхождения Одер в Польше и Чехии немецкая граница все еще не достигла пика волны наводнения.

"Уровни воды в Одер продолжают расти", - подтверждает межгосударственный портал наводнений. Выдано предупреждение об "очень высоком наводнении" на самом высоком уровне оповещения для бассейна реки Одер от Ратцдорфа до Штеттина.

В Эйзенхюттенштадте утреннее измерение составило 6,40 метров. Государственное агентство по окружающей среде прогнозирует дальнейший рост в течение дня. В Ратцдорфе, где Одер проходит из Польши в Германию, утреннее измерение составило 6,10 метров.

Посмотреть текущее измерение для Ратцдорфа здесь.

Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке планирует осмотреть два наиболее пострадавших места днем, как сообщили в государственной канцелярии в Потсдаме. Он начнет с Эйзенхюттенштадта, а затем направится в Ратцдорф. Франкфурт (Одер) все еще находится ниже шестиметрового порога, где действует уровень наводнения 3.

Далее по течению, в районе Märkisch-Oderland, с утра действует уровень наводнения 2 для участка реки Одер, начинающегося с километра 589,8. Одер впадает в Щецинскую лагуну, а затем в Балтийское море примерно в 120 километрах к северу от Франкфурта (Одер).

В связи с ухудшающимися условиями наводнения Комиссия принимает следующее решение: уровень наводнения 4 расширен на пострадавший район в Эйзенхюттенштадте, что требует немедленного активации мер ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате Комиссия поручает местным властям принять меры по подготовке эвакуации и другим необходимым задачам для смягчения последствий предстоящего наводнения.

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