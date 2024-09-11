- Навигация последствий беспорядка Трампа.

Во время своего открытия на теледебатах кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп обменялись взаимными критиками и нападками. Харрис обвинила Трампа в том, что он спланировал крупнейшее нападение на демократию со времен Гражданской войны в США, очевидно имея в виду бунт в Капитолии после его поражения на предыдущих выборах. Оглядываясь на нынешнюю администрацию под руководством президента Джо Байдена, с Харрис в качестве вице-президента, она заявила: "Мы просто привели в порядок хаос Дональда Трампа".

В ответ Трамп обрушился на Харрис, назвав ее без конкретной экономической политики и поддерживающей марксистские идеологии. "Она погубила нашу страну своей сумасшедшей политикой", - заявил бывший президент США.

Впервые в этом дебате Харрис и Трамп встретились лицом к лицу в Филадельфии. Несколько недель назад Байден принял решение выйти из кампании, оставив Харрис возглавить номинацию демократов.

Несмотря на отсутствие Байдена во время дебатов, Харрис защищала достижения его администрации, заявляя, что они привели в порядок хаос Трампа. Критикуя Трампа снова, Джо Байден назвал действия своего преемника крупнейшим нападением на демократию со времен Гражданской войны в США.

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