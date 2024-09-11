Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДжо Байден

Навигация последствий беспорядка Трампа.

Намеренно awaited схватка между Харрис и Трампом закончилась серией взаимных критики от обеих кандидатов в президенты.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Трамп и Харрис вступили в чрезмерно бурные recensementования в начале дискуссии, обвиняя друг...
Трамп и Харрис вступили в чрезмерно бурные recensementования в начале дискуссии, обвиняя друг друга.

- Навигация последствий беспорядка Трампа.

Во время своего открытия на теледебатах кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп обменялись взаимными критиками и нападками. Харрис обвинила Трампа в том, что он спланировал крупнейшее нападение на демократию со времен Гражданской войны в США, очевидно имея в виду бунт в Капитолии после его поражения на предыдущих выборах. Оглядываясь на нынешнюю администрацию под руководством президента Джо Байдена, с Харрис в качестве вице-президента, она заявила: "Мы просто привели в порядок хаос Дональда Трампа".

В ответ Трамп обрушился на Харрис, назвав ее без конкретной экономической политики и поддерживающей марксистские идеологии. "Она погубила нашу страну своей сумасшедшей политикой", - заявил бывший президент США.

Впервые в этом дебате Харрис и Трамп встретились лицом к лицу в Филадельфии. Несколько недель назад Байден принял решение выйти из кампании, оставив Харрис возглавить номинацию демократов.

Несмотря на отсутствие Байдена во время дебатов, Харрис защищала достижения его администрации, заявляя, что они привели в порядок хаос Трампа. Критикуя Трампа снова, Джо Байден назвал действия своего преемника крупнейшим нападением на демократию со времен Гражданской войны в США.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.
Политика

Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.

Воскрешение почти четырехлетней правовой инициативы, возглавляемой чернокожими избирателями, призванной запретить возможное запугивание избирателей и членов участковых комиссий со стороны бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партии, неожиданно набирает силу по мере приближения...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Британская энергетическая компания планирует вложить 450 миллионов евро в энергетический сектор...
Политика

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии.

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии. В разгар спора о конкуренции на местном уровне британская компания VPI, финансируемая крупнейшим в мире поставщиком энергии Vitol, готова вложить около 450 миллионов евро в проекты по хранению энергии в Германии. Как сообщил CEO VPI Хорхе Пикуник агентству Reuters, эти

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно