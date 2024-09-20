Научный директор, ранее отвечавший за это, сообщил, что подводный корабль "Титан" столкнулся с проблемами до своего смертельного погружения несколько дней назад.

В 2023 году морской ученый и член экипажа погружения Dive 87 Стивен Росс дал показания на слушании о катастрофе четвертой миссии Титана. Он заявил, что неисправность платформы, вызванная проблемой с переменным балластным танком, заставила всех, кто был на подводной лодке, врезаться в кормовой отсек как минимум на час.

При подъеме произошла еще одна неисправность платформы из-за проблемы с переменным балластным танком, в результате чего платформа накренилась на 45 градусов, а корма оказалась вверху.

Это погружение, возглавляемое Стоктоном Рашем, CEO оператора судна, произошло 12 июня, примерно в 460 милях от местаTitanic.

"Пilot ударился о заднюю переборку, пассажиры метались, я оказался на задней переборке, один пассажир висел вверх ногами, а двое других somehow умудрились втиснуться в носовую часть", - описал Росс, подчеркнув, что никто не пострадал.

Раш предупреждал о проблеме с клапаном переменного балластного танка, сказал Росс. Из-за длительного времени, необходимого для устранения неисправности платформы, погружение было прервано, и они вернулись на поверхность, чтобы решить проблему.

"Это было раздражающе и неудобно, и исправление проблемы заняло много времени", - сказал Росс, задаваясь вопросом, проводилась ли послепогрузочная обследование корпуса экипажем.

Он вспомнил, что подводная лодка Титан не проходила осмотр береговой охраны в 2021, 2022 или 2023 годах.

Росс также упомянул два инцидента во время погружений экспедиции Титан в 2022 году, например, громкий хлопок, услышанный во время всплытия Dive 80.

"Была дискуссия в команде о хлопке, в которой участвовали члены экипажа, специалисты миссии и ученые. Вероятная теория заключалась в том, что давление корпуса сдвинулось в металлической опоре, что при переустановке могло вызвать этот громкий шум", - объяснил Росс.

В Dive 81 Росс сообщил о неисправности тяги. Пилот Скотт Гриффит обнаружил, что один из переключателей тяги был переключен, когда они были на дне, вынуждая Гриффита управлять тягой с переключателями в обратном положении.

Перед погружением Dive 87 для экспедиции Титан 2023 года Росс узнал, что подводная лодка столкнулась с препятствием, когда ее буксировали ночью. Считалось, что это была брошенная рыболовная снасть, но никаких конкретных доказательств не было предоставлено, и степень повреждений оставалась неизвестной.

На слушании Росс упомянул, что вся команда, включая нас, испытала вынужденный удар из-за неисправности платформы. После погружения Росс задался вопросом, проводилась ли послепогрузочная обследование корпуса экипажем, подразумевая, что регулярные осмотры включают всю команду.

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