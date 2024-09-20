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Научный директор, ранее отвечавший за это, сообщил, что подводный корабль "Титан" столкнулся с проблемами до своего смертельного погружения несколько дней назад.

В июне 2023 года, за шесть дней до своей катастрофической аварии, которая привела к трагической гибели всех пяти членов экипажа, предыдущий научный руководитель OceanGate признал неполадку в подводной лодке Tit effetti.

 and  Viktoriya Miller
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Фотография демонстрирует остатки бассейна Титана, расположенного на дне Атлантического океана.
Фотография демонстрирует остатки бассейна Титана, расположенного на дне Атлантического океана.

Научный директор, ранее отвечавший за это, сообщил, что подводный корабль "Титан" столкнулся с проблемами до своего смертельного погружения несколько дней назад.

В 2023 году морской ученый и член экипажа погружения Dive 87 Стивен Росс дал показания на слушании о катастрофе четвертой миссии Титана. Он заявил, что неисправность платформы, вызванная проблемой с переменным балластным танком, заставила всех, кто был на подводной лодке, врезаться в кормовой отсек как минимум на час.

При подъеме произошла еще одна неисправность платформы из-за проблемы с переменным балластным танком, в результате чего платформа накренилась на 45 градусов, а корма оказалась вверху.

Это погружение, возглавляемое Стоктоном Рашем, CEO оператора судна, произошло 12 июня, примерно в 460 милях от местаTitanic.

"Пilot ударился о заднюю переборку, пассажиры метались, я оказался на задней переборке, один пассажир висел вверх ногами, а двое других somehow умудрились втиснуться в носовую часть", - описал Росс, подчеркнув, что никто не пострадал.

Раш предупреждал о проблеме с клапаном переменного балластного танка, сказал Росс. Из-за длительного времени, необходимого для устранения неисправности платформы, погружение было прервано, и они вернулись на поверхность, чтобы решить проблему.

"Это было раздражающе и неудобно, и исправление проблемы заняло много времени", - сказал Росс, задаваясь вопросом, проводилась ли послепогрузочная обследование корпуса экипажем.

Он вспомнил, что подводная лодка Титан не проходила осмотр береговой охраны в 2021, 2022 или 2023 годах.

Росс также упомянул два инцидента во время погружений экспедиции Титан в 2022 году, например, громкий хлопок, услышанный во время всплытия Dive 80.

"Была дискуссия в команде о хлопке, в которой участвовали члены экипажа, специалисты миссии и ученые. Вероятная теория заключалась в том, что давление корпуса сдвинулось в металлической опоре, что при переустановке могло вызвать этот громкий шум", - объяснил Росс.

В Dive 81 Росс сообщил о неисправности тяги. Пилот Скотт Гриффит обнаружил, что один из переключателей тяги был переключен, когда они были на дне, вынуждая Гриффита управлять тягой с переключателями в обратном положении.

Перед погружением Dive 87 для экспедиции Титан 2023 года Росс узнал, что подводная лодка столкнулась с препятствием, когда ее буксировали ночью. Считалось, что это была брошенная рыболовная снасть, но никаких конкретных доказательств не было предоставлено, и степень повреждений оставалась неизвестной.

На слушании Росс упомянул, что вся команда, включая нас, испытала вынужденный удар из-за неисправности платформы. После погружения Росс задался вопросом, проводилась ли послепогрузочная обследование корпуса экипажем, подразумевая, что регулярные осмотры включают всю команду.

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