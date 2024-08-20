- Национальный план принятия лиц, идентифицирующих себя как часть сообщества ЛГБТК+

После серии дискриминационных инцидентов против ЛГБТК+ сообщества в Мекленбурге-Передней Померании, правительство земли вчера пересмотрело свою стратегию "Разнообразие и толерантность Мекленбург-Передняя Померания - Едины в разнообразии". В ближайшие годы будет реализовано более 80 инициатив для дальнейшей интеграции ЛГБТК+ вопросов в общество, как сообщило Министерство социальных дел.

В рамках этого, обучение педагогов будет включать в себя вопросы, связанные с ЛГБТК+. Термин "queer" охватывает таких людей, как лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы. Также для этой группы часто используется акроним ЛСБТИК*.

Осквернение Радужной скамьи в Ростоке

К сожалению, анти-ЛГБТК+ настроения и попытки запугивания все еще распространены в обществе и растут, признала Сильвия Грімм, государственный секретарь по социальным делам. "Регулярное осквернение Радужной скамьи в Ростоке и замена Радужного флага на свастику на станции Нойбранденбург - всего лишь два примера этого", - с сожалением сказала Грімм. Она призвала общество принять ЛСБТИК+ сообщество.

В 2020 году ministry провело онлайн-исследование, в котором 72% участников ЛСБТИК+ сообщили, что чувствуют себя комфортно в выражении своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности в МВ. Однако каждые два участника столкнулись с негативной реакцией, такой как дискриминация, отторжение или исключение из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности в течение последних пяти лет. Трансгендерные и интерсексуальные individuals были особенно затронуты.

Общество в целом принимает

Параллельно, в 2020 году было проведено репрезентативное исследование жителей МВ для оценки их отношения. Согласно исследованию, в 2020 году большинство людей проявили толерантность. Например, 81% сказали, что не возражали бы, если бы воспитатель детского сада их ребенка был геем или лесбиянкой. 67% считают, что ученики должны изучать различные сексуальные ориентации в школе.

План действий теперь будет представлен на рассмотрение в ландтаг. Министерство сообщило, что в его разработке принимали участие многочисленные ассоциации.

Несмотря на прогресс в общественном принятии, как показывает репрезентативное исследование 2020 года, согласно которому 81% жителей не возражают против гея или лесбиянки-воспитателя в детском саду, осквернение Радужной скамьи в Ростоке и замена Радужного флага на свастику на станции Нойбранденбург подчеркивают необходимость дальнейшего принятия и толерантности по отношению к ЛСБТИК+ сообществу. Для создания более инклюзивного общества важно продолжать продвигать принятие, как призывает Грімм.

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