Национальный конгресс, возглавляемый демократами, начинается в Чикаго.

На конференции съезда вы найдете Тима Волза, кандидата в вице-президенты, вместе с бывшим президентом Бараком Обамой и его супругой Мишель, а также бывшим президентом Биллом Клинтоном. Готовьтесь к четырехдневному празднику, тщательно охраняемому 2500 сотрудниками правоохранительных органов. По периметру конференции пройдут протесты, возглавляемые про-палестинскими группами, выражающими свое недовольство поддержкой США Израиля в его столкновении с радикальной группировкой ХАМАС.

Во время процесса регистрации на конференцию участники могут needing запланировать встречу. Несмотря на про-палестинские протесты, многие люди с нетерпением ждут выступления Тима Волза на мероприятии.

Читайте также: