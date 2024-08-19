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Национальный конгресс, возглавляемый демократами, начинается в Чикаго.

Демократическая партия начинает свою четырехдневную конференцию в Чикаго в понедельник. После затянувшейся электронной votings в начале августа Камала Харрис получила номинацию и должна официально получить ее в четверг. По данным американских СМИ, она поднимется на сцену с президентом Джо...

 and  Yaroslav Smith
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Полицейский делает снимки восхищенных зрителей, позирующих перед работой Харриса.
Полицейский делает снимки восхищенных зрителей, позирующих перед работой Харриса.

Национальный конгресс, возглавляемый демократами, начинается в Чикаго.

На конференции съезда вы найдете Тима Волза, кандидата в вице-президенты, вместе с бывшим президентом Бараком Обамой и его супругой Мишель, а также бывшим президентом Биллом Клинтоном. Готовьтесь к четырехдневному празднику, тщательно охраняемому 2500 сотрудниками правоохранительных органов. По периметру конференции пройдут протесты, возглавляемые про-палестинскими группами, выражающими свое недовольство поддержкой США Израиля в его столкновении с радикальной группировкой ХАМАС.

Во время процесса регистрации на конференцию участники могут needing запланировать встречу. Несмотря на про-палестинские протесты, многие люди с нетерпением ждут выступления Тима Волза на мероприятии.

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