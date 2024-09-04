Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбол

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.

- Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг признаёт, что немецкая футбольная команда переживает переходный период после домашнего чемпионата Европы. Он считает, что уход ключевых игроков, таких как Мануэль Нойер, Тони Кроос, Томас Мюллер и капитан Илкай Гюндоган, значительно изменит динамику команды. На пресс-конференции в Херцогенаурахе, 31-летний Фюллькруг признался: "Хотя сейчас отсутствуют лишь несколько игроков, мы потеряли некоторых крупных фигур, которые имели значительное влияние tanto на поле, как и вне его. Это означает, что мы находимся в процессе формирования новой структуры лидерства. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении".

Фюллькруг признался, что его позиция в иерархии может несколько улучшиться, но для него в основном всё остаётся прежним. Он намерен и впредь прилагать все усилия и сохранять свою страсть к команде. Он заявил, что не нужно ничего нового доказывать новому тренеру, Юлиану Нагельсманну, после своего перехода из "Боруссии Дортмунд" в "Вест Хэм Юнайтед" в Английской премьер-лиге. Во время чемпионата Европы Фюллькруг выступал в качестве запасного форварда Кая Хавертца.

Лига наций как цель

Фюллькруг с нетерпением ждёт спортивной составляющей в Лиге наций, первые матчи которой запланированы на эту субботу против Венгрии в Дюссельдорфе и через три дня против Нидерландов. "Наша цель - продолжить то, что мы начали на чемпионате Европы", - сказал он. Выигрывать эту УЕФА-комpetition и держать в уме чемпионат мира 2026 года должно быть нашей целью, считает Фюллькруг. "Каждый футболист любит держать в руках трофей", - добавил он.

Однако Фюллькруг осознаёт, что энтузиазм болельщиков в ближайшие месяцы, возможно, не будет таким же, как летом. "Мы не сможем создать ту же атмосферу", - признался он. Кажется маловероятным проведение общественных просмотров матчей. Тем не менее, Фюллькруг рассматривает Лигу наций как "сложную конкуренцию", которая может помочь команде расти. "Это может быть полезно", - заключил он.

Фюллькруг упомянул, что ему не терпится участвовать в предстоящей Лиге наций, где он надеется сохранить импульс команды с чемпионата Европы. Несмотря на переход и потенциальные трудности, он видит в соревновании возможность строить и расти как команде. При этом он признался в своей любви к спорту, сказав: "Даже в сложных ситуациях нет лучшего чувства, чем забить гол в футбольном матче".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

НФЛ неожиданно отстранили известного футболиста Тома Брейди.
Спорт

НФЛ неожиданно отстранили известного футболиста Тома Брейди.

НФЛ неожиданно отстранили известного футболиста Тома Брейди. Бывший звездный квотербек НФЛ Том Брэди переквалифицировался в высокооплачиваемую роль телеаналитика на предстоящий сезон НФЛ, сотрудничая с Fox Sports. Однако амбициозные планы Брэди столкнулись с препятствием, так как лига запретила ему общаться с командами НФЛ. Лига утверждает, что требования Брэди чрезмерны, и возник

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Андреас Вольф возвращается в ТХВ Киль во второй раз.
Спорт

Известный гандболист Вольф очень любит ситуации, полные давления.

Известный гандболист Вольф очень любит ситуации, полные давления. Сезон по гандболу в Бундеслиге стартует всего через несколько недель после захватывающего серебряного медали Германии на Олимпиаде. Все внимание приковано к Андреасу Вольфу, который возвращается в THW Kiel после пяти лет за границей. Сможет ли он завоевать титул на этот раз? 33-летний

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Велогонщик Ван Аерт выдержал падение без перелома костей
Спорт

Велогонщик Ван Аерт выдержал падение без перелома костей

После серьезного падения участие Вута ван Арта в Вуэльте неожиданно прервалось. Хотя бельгийский велогонщик избежал переломов, остается вопрос, успеет ли он восстановиться к Чемпионату мира?

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Дрейсайтл, обладатель самых высоких доходов, остается под прикрытием общественности.
Спорт

Дрейсайтл, обладатель самых высоких доходов, остается под прикрытием общественности.

Независимо от лимита зарплат, высокооплачиваемый контракт Леона Драйtoisала маловероятно навредит команде в достижении цели по завоеванию Кубка Стэнли. Несмотря на то, что Драйtoisal является самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире, его доход значительно уступает доходам спортсменов других...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Власти во главе с Лукашенко освобождают тридцать политических заключенных.
Политика

Власти во главе с Лукашенко освобождают тридцать политических заключенных.

Власти во главе с Лукашенко освобождают тридцать политических заключенных. Президент Белоруссии Лукашенко освободил 30 оппозиционных активистов, осужденных за протесты Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 лидеров оппозиции, заключенных за участие в протестных акциях. Администрация президента объявила, что все они "подали прошение о помиловании, признали свою вину, искренне раскаялись и

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Офицеры правоохранительных органов могут арестовать подозреваемого вне ресторана Burger King
Панорама

Полицейские вмешиваются в дело вооруженного нападающего, вооруженного ножами в Бонне, используя пули.

Полицейские вмешиваются в дело вооруженного нападающего, вооруженного ножами в Бонне, используя пули. В Бонне разногласия между двумя знакомыми переросли в жестокое ножевое нападение, в результате которого обе стороны получили ранения. Преступник, скрывавшийся с места преступления, был задержан правоохранительными органами вблизи фаст-фуда. Задержание потребовало применения силы, так как один из полицейских

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Главный представитель совета рабочих Volkswagen публично выражает свое недовольство потенциальными закрытиями заводов.
Политика

Главный представитель совета рабочих Volkswagen публично выражает свое недовольство потенциальными закрытиями заводов.

Главный представитель совета рабочих Volkswagen публично выражает свое недовольство потенциальными закрытиями заводов. Председатель профсоюза Volkswagen Daniela Cavallo выразила решительное противодействие рабочих к возможному закрытию заводов автопроизводителя. На встрече с рабочими в Вольфсбурге в среду Кавалло осудила совет директоров за "серьезное нарушение доверия". "Для нас очевидно, что лучший

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно