- Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг признаёт, что немецкая футбольная команда переживает переходный период после домашнего чемпионата Европы. Он считает, что уход ключевых игроков, таких как Мануэль Нойер, Тони Кроос, Томас Мюллер и капитан Илкай Гюндоган, значительно изменит динамику команды. На пресс-конференции в Херцогенаурахе, 31-летний Фюллькруг признался: "Хотя сейчас отсутствуют лишь несколько игроков, мы потеряли некоторых крупных фигур, которые имели значительное влияние tanto на поле, как и вне его. Это означает, что мы находимся в процессе формирования новой структуры лидерства. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении".

Фюллькруг признался, что его позиция в иерархии может несколько улучшиться, но для него в основном всё остаётся прежним. Он намерен и впредь прилагать все усилия и сохранять свою страсть к команде. Он заявил, что не нужно ничего нового доказывать новому тренеру, Юлиану Нагельсманну, после своего перехода из "Боруссии Дортмунд" в "Вест Хэм Юнайтед" в Английской премьер-лиге. Во время чемпионата Европы Фюллькруг выступал в качестве запасного форварда Кая Хавертца.

Лига наций как цель

Фюллькруг с нетерпением ждёт спортивной составляющей в Лиге наций, первые матчи которой запланированы на эту субботу против Венгрии в Дюссельдорфе и через три дня против Нидерландов. "Наша цель - продолжить то, что мы начали на чемпионате Европы", - сказал он. Выигрывать эту УЕФА-комpetition и держать в уме чемпионат мира 2026 года должно быть нашей целью, считает Фюллькруг. "Каждый футболист любит держать в руках трофей", - добавил он.

Однако Фюллькруг осознаёт, что энтузиазм болельщиков в ближайшие месяцы, возможно, не будет таким же, как летом. "Мы не сможем создать ту же атмосферу", - признался он. Кажется маловероятным проведение общественных просмотров матчей. Тем не менее, Фюллькруг рассматривает Лигу наций как "сложную конкуренцию", которая может помочь команде расти. "Это может быть полезно", - заключил он.

Фюллькруг упомянул, что ему не терпится участвовать в предстоящей Лиге наций, где он надеется сохранить импульс команды с чемпионата Европы. Несмотря на переход и потенциальные трудности, он видит в соревновании возможность строить и расти как команде. При этом он признался в своей любви к спорту, сказав: "Даже в сложных ситуациях нет лучшего чувства, чем забить гол в футбольном матче".

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