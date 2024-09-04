Текст, на который есть ссылка, можно переформулировать следующим образом: - Национальная ассоциация BSW имеет двукратное преимущество.

Джон Лукас Дитрих и 59-летний Томас Шульце, непартийный чиновник, стремятся совместно возглавить Альянс за Прогресс и Социализм (АПС) в Саксонии-Анхальт. Они хотят сформировать многонациональную команду лидеров, чтобы укрепить АПС, как поделился Дитрих с немецким пресс-агентством.

В последнее время Дитрих, 19-летний студент из Магдебурга, занимается координацией в Саксонии-Анхальт. На национальном уровне он входит в исполнительный комитет партии. Перед тем, как присоединиться к АПС, Дитрих был связан с партией "Левые" до октября 2023 года.

"В настоящее время Саксония-Анхальт может похвастаться самой молодой региональной организацией АПС", - отметил Дитрих. Это иллюстрирует желание свежего подхода к политике, охватывающего поколения. Он подчеркнул, что их фокус - на экономически обоснованных и мирных политиках, с "настоящими заботами" людей на первом плане.

Шульце посетит учредительное собрание

Родившийся в Мерзебурге и сейчас проживающий в Тангермюнде (часть Штендала), Шульце ранее не был связан ни с какой политической партией. Он работает административным служащим в государственном приемном офисе в Штендале и активно занимается спортом, будучи бывшим председателем ассоциации футбола Саксонии-Анхальт для молодежи в течение нескольких лет.

Региональная организация АПС будет создана в субботу в Магдебурге. Кроме двух председателей, будут избраны другие члены правления и решены важные вопросы. Председатель федерального совета Амиры Мохамед Али также планирует присутствовать на учредительном собрании.

На недавних выборах в Саксонии и Тюрингии АПС удалось получить двузначные результаты, что делает участие в коалиции возможным в обоих штатах. Следующие выборы в Саксонии-Анхальт запланированы на 2026 год. На европейских выборах в июне АПС заняла третье место в Саксонии-Анхальт с 15 процентами, уступив AfD и ХДС.

Прямо перед учредительным собранием в Магдебурге Шульце выразил желание присоединиться к АПС, упомянув свою любовь к региону и желание внести свой вклад. Что касается своего профессионального опыта, Шульце поделился, что у него есть степень бакалавра социальной работы, еще больше подчеркивая его стремление служить сообществу.

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