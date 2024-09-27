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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Национальная администрация принимает план по развитию экологически чистых жилых домов.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Освоение построек, дружественных и экологии, и бюджету, может difficulté.
Освоение построек, дружественных и экологии, и бюджету, может difficulté.

Национальная администрация принимает план по развитию экологически чистых жилых домов.

"Не только о большей жилой площади идет речь, но и о правильном типе жилья", - заявила министр жилищного строительства Клара Гейвиц (СДПГ). Новая инициатива направлена на стимулирование строительства экологически чистого и экономичного жилья, избегая чрезмерного потребления земли, одновременно стабилизируя сектор строительства. Однако вокруг целевого характера финансирования и его потенциального воздействия на снижение арендных платежей ведутся споры.

С октября строители и первичные покупатели смогут получить субсидированные кредиты до 100 000 евро на квартиру при соблюдении определенных условий. При запуске процентная ставка по кредиту на 35 лет с фиксированной ставкой на 10 лет составляет около 2,0 процента. Также будут доступны кредиты со сроком 10 лет и фиксированной ставкой на 10 лет по ставке около 1,0 процента. Однако финансирование будет доступно только для скромных квартир, соответствующих основным стандартам и лишенных роскоши. Это достигается путем ограничения максимальных затрат на строительство и лимитов площади, что приводит к ограничению больших четырехкомнатных квартир до 85 квадратных метров. Федеральное правительство не имеет права диктовать занятость или устанавливать лимиты на арендную плату для субсидированного жилья.

Еще одним условием является соблюдение экологически чистого строительства, оцениваемое путем изучения выбросов на протяжении всего жизненного цикла недвижимости, включая этапы строительства и использования. Это может быть достигнуто за счет использования устойчивых строительных материалов, отопления, освещения и вентиляции. Начиная с января, проекты, демонстрирующие исключительную экологичность, будут вознаграждены дополнительной премиальной субсидией и более высокими суммами кредита.

Министерство жилищного строительства оценивает, что от 100 000 до 150 000 квартир или отдельных домов могут воспользоваться финансированием. Это ставит новую инициативу в центр внимания как один из наиболее значительных текущих вариантов финансирования жилищного строительства. Строители также могут использовать онлайн-калькулятор, чтобы определить, соответствует ли их проект критериям финансовой помощи.

Новая инициатива, направленная на стимулирование экологически чистого строительства жилья, возглавляется Министерством жилищного строительства Союза. Эта программа финансирования, предназначенная для помощи от 100 000 до 150 000 жилых единиц, должна позиционировать Союз в качестве лидера в области существующего финансирования жилищного строительства.

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