- Национальная администрация предлагает Unicredit первоначальный пакет Commerzbank посредством продажи.

Итальянский банковский гигант Unicredit приобрел часть немецкого банка Commerzbank. Немецкое правительство избавилось от 4,49% акций Commerzbank в рамках недавней частичной продажи, исключительно в пользу итальянцев. Unicredit был готов заплатить больше, чем стоимость акций на закрытии торгов во вторник вечером. В результате "явно завышенной цены" по сравнению с другими предложениями вся сделка была передана Unicredit, как заявило федеральное финансовое ведомство.

Стоимость приобретения была установлена на уровне 13,20 евро за акцию, что на 0,60 евро выше цены закрытия во вторник. Снижение цены является обычным явлением в подобных сделках. Правительство получило от продажи 702 миллиона евро. Доля государства в Commerzbank после продажи составит 12%, что включает disposal примерно 53 миллионов акций. Тем не менее, государство по-прежнему остается крупнейшим акционером Commerzbank. Благодаря этой сделке Unicredit занимает третье место среди акционеров Commerzbank. Американская компания по управлению активами Blackrock занимает второе место с примерно 7%, владея акциями через различные инвестиционные фонды и, следовательно, не имея стратегических интересов.

Unicredit уже имеет присутствие в Германии через HVB.

Продажа акций Commerzbank Unicredit была осуществлена под надзором Комиссии, гарантируя соблюдение всех нормативных стандартов. После приобретения Unicredit станет значительным влиянием под надзором Комиссии в Commerzbank.

Читайте также: