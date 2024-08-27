- Nation открывает двадцать новых презентаций <unk> с тремя глобальными дебютами

Саксонские государственные театры представят 20 потрясающих шоу в области музыкального театра, драмы, танца и кукольного театра в Радебеле и других площадках в предстоящем сезоне. Зрители смогут насладиться тремя захватывающими премьерами. Открывая сезон 29 сентября, вас ждут театральные туры, роскошный гала-вечер и дебютные выступления вечера "Оперный буги" Георга Крейслера и пьесы "Театральный создатель" Томаса Бернхарда.

Вечные классики, такие как греческая комедия "Лисистрата", оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь" и опера Гаэтано Доницетти "Л'elisir d'amore", разделят сцену с современными постановками, такими как "И мир исчезнет со мной" Сибиллы Берг и пьеса "Блаубой" Леони Лорены Висс. Из кинотеатров зрителей ждут комедия "Идеальная тайна" и опера "Лицо льва", рассказывающая историю больного Альцгеймером, которая дебютирует в Германии.

На сцену выйдут новички, такие как комедия "Ресторан 'Тише'", захватывающее танцевальное шоу "В такт" и семейный танцевальный театр "Фантазия наоборот". На Рождество зрителей ждет трогательная опера "Амаль и ночные гости" в постановке американской сопрано и режиссера Джулии Мэнтцер.

Государственные театры стремятся к инклюзивности, тесно сотрудничая с более чем 50 учреждениями, детскими садами, школами и образовательными организациями в регионе. В этом сезоне вы сможете увидеть classroom play "Быстрее, сильнее, лучше", детскую оперу "Три старых мужчины не хотели умирать" и волшебное кукольное шоу "История лисицы, потерявшей рассудок".

В соответствии со своим подходом к инклюзивности, государственные театры casts ребенка с ограниченными возможностями в рождественской опере и представили танцора с синдромом Дауна в "Идеальной тайне". Для зрителей с нарушениями зрения доступны аудиоописания на некоторых представлениях, а для глухих и слабослышащих доступны вибрационные пояса.

Первое представление предстоящего сезона в Саксонских государственных театрах - премьера вечера "Оперный буги" Георга Крейслера 29 сентября. После первого представления зрители также смогут насладиться вечной классикой "Лисистрата" в рамках разнообразной программы театра.

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