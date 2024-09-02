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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Наступающие волны жары и возможные грозы в Гессоне

Возвращается приносимая ранее жара в Гессене. Риск сильных штормов и ливней возрастает с юго-запада, неся в себе potencial для интенсивных местных дождей.

 and  Anne Legman
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- Наступающие волны жары и возможные грозы в Гессоне

В Hesse на этой неделе возвращается летняя жара. Однако метеорологи предсказывают грозы и дожди к понедельнику днем, которые могут принести сильные ветры, ливень и град. По данным немецкого метеорологического службы в Оффенбахе, температура будет колебаться между 28 и 31 градусом Цельсия, а в высокогорье будет прохладнее - 25 градусов. За исключением зон штормов, ветер будет слабым и непостоянным.

На следующий день, во вторник, прогнозируется облачная погода. Возможны кратковременные дожди и грозы, в основном во второй половине дня. Температура будет колебаться от 27 до 29 градусов Цельсия, а в высокогорье будет прохладнее - около 23 градусов.

В Hessen, где летняя жара вернулась на этой неделе, немецкий метеорологический службы в Оффенбахе также предсказывает, что некоторые районы региона могут испытать град во время ожидаемых гроз и дождей в понедельник. Несмотря на штормы, метеорологи Hessen ожидают, что за исключением зон штормов, ветер останется слабым и непостоянным.

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