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Наступающий тропический шторм неустанно наносит удары по опустошенному региону Флориды.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Множество домохозяйств во Флориде продолжают работы по очистке после урагана.
Множество домохозяйств во Флориде продолжают работы по очистке после урагана.

Наступающий тропический шторм неустанно наносит удары по опустошенному региону Флориды.

Всего десять дней прошло с тех пор, как ураган "Хелен" принес смерть и разрушения во Флориду. штат все еще борется с последствиями шторма, и ожидается, что еще один тропический шторм обрушится на него. Губернатор Флориды Рон Де Сантис обеспокоен и объявляет чрезвычайное положение в 35 округах из-за ожидаемого прибытия тропического шторма "Милтон". По данным Национальной метеорологической службы, текущий шторм в западной части Мексиканского залива, вероятно, усилится до урагана и направится во Флориду.

В соответствии с сообщением метеорологической службы, "Милтон" ожидается, что он достигнет западного побережья Флориды в середине недели. Регион все еще восстанавливается после разрушений, причиненных ураганом "Хелен", который обрушился на регион 26 сентября как ураган 4-й категории. В результате урагана погибли более 210 человек в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Виргинии, в том числе 14 во Флориде. Многие здания были повреждены или разрушены, и сообщалось о перебоях в подаче электроэнергии в разных местах.

С приближением выборов президента США менее чем через месяц управление последствиями шторма имеет политические последствия. Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп распространяет ложную информацию, утверждая, что средства, выделенные на оказание помощи пострадавшим от урагана, используются правительством демократического президента Джо Байдена для оказания помощи мигрантам.

В ответ Белый дом осудил этих лиц, которые "пытаются создать хаос, чтобы достичь своих политических целей". В совместном заявлении директор по коммуникациям Бен ЛаБолт и директор по цифровой стратегии в Белом доме Кристиан Том назвали эту дезинформацию "ложной, вредной и ее необходимо немедленно прекратить".

Несмотря на продолжающееся восстановление после урагана "Хелен", Флорида сталкивается с новой угрозой, так как тропический шторм "Милтон" ожидается, что он усилится до урагана. Национальная метеорологическая служба предупреждает, что "Милтон" ожидается, что он достигнет западного побережья Флориды, что может привести к еще большему разрушению и страданиям для региона.

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