Наступающий тропический шторм неустанно наносит удары по опустошенному региону Флориды.

Всего десять дней прошло с тех пор, как ураган "Хелен" принес смерть и разрушения во Флориду. штат все еще борется с последствиями шторма, и ожидается, что еще один тропический шторм обрушится на него. Губернатор Флориды Рон Де Сантис обеспокоен и объявляет чрезвычайное положение в 35 округах из-за ожидаемого прибытия тропического шторма "Милтон". По данным Национальной метеорологической службы, текущий шторм в западной части Мексиканского залива, вероятно, усилится до урагана и направится во Флориду.

В соответствии с сообщением метеорологической службы, "Милтон" ожидается, что он достигнет западного побережья Флориды в середине недели. Регион все еще восстанавливается после разрушений, причиненных ураганом "Хелен", который обрушился на регион 26 сентября как ураган 4-й категории. В результате урагана погибли более 210 человек в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Виргинии, в том числе 14 во Флориде. Многие здания были повреждены или разрушены, и сообщалось о перебоях в подаче электроэнергии в разных местах.

С приближением выборов президента США менее чем через месяц управление последствиями шторма имеет политические последствия. Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп распространяет ложную информацию, утверждая, что средства, выделенные на оказание помощи пострадавшим от урагана, используются правительством демократического президента Джо Байдена для оказания помощи мигрантам.

В ответ Белый дом осудил этих лиц, которые "пытаются создать хаос, чтобы достичь своих политических целей". В совместном заявлении директор по коммуникациям Бен ЛаБолт и директор по цифровой стратегии в Белом доме Кристиан Том назвали эту дезинформацию "ложной, вредной и ее необходимо немедленно прекратить".

Несмотря на продолжающееся восстановление после урагана "Хелен", Флорида сталкивается с новой угрозой, так как тропический шторм "Милтон" ожидается, что он усилится до урагана. Национальная метеорологическая служба предупреждает, что "Милтон" ожидается, что он достигнет западного побережья Флориды, что может привести к еще большему разрушению и страданиям для региона.

Читайте также: