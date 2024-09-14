Наступающий класс 2028 года дает первоначальное представление о разнообразии колледжей после прекращения утвердительного действия.

Как руководитель движения чернокожих студентов в ведущем университете штата, Грин заявил, что в этом году на традиционном собрании чернокожих студентов, которое связывает первокурсников с ресурсами кампуса и приветствует их, было меньше участников и меньше чернокожих студентов, чем в предыдущие годы.

"Мы действительно заметили значительное снижение не только посещаемости, но и присутствия чернокожих студентов на campus", - признал Грин. "Мы узнаем друг друга, общаемся, и их просто меньше".

На прошлой неделе Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле опубликовал анализ поступающих первокурсников и первокурсников, показавший, что доля чернокожих студентов, принятых в университет, упала с 10,5% до 7,8% - примерно на 25%.

Подобное снижение наблюдается и в Гарвардском университете, согласно данным, обнародованным на этой неделе, показывающим 22-процентное снижение числа чернокожих первокурсников по сравнению с предыдущим годом. Оба университета были вовлечены в судебное решение Верховного суда, которое положило конец традиции учитывать расу и этническую принадлежность при приеме в колледжи.

Грин выразил разочарование, сказав: "Я выбрал этот университет за его заметное разнообразие и положительные результаты. Огорчает видеть, что это становится менее значимым".

По мере того, как отделы приема во всех колледжах публикуют последние демографические данные для класса 2028 года, эксперты предупреждают о долгосрочных последствиях отсутствия разнообразия на кампусе.

Флуктуации разнообразия в колледжах по всей стране

Отмена политики позитивной дискриминации имела разные последствия для приема в престижные и высококонкурентные университеты США.

В Йельском университете доля чернокожих студентов, принятых в этом году, осталась стабильной на уровне 14% по сравнению с прошлой осенью, но число азиатских студентов сократилось на 20%.

В UNC снижение числа принятых чернокожих студентов сопровождалось незначительным увеличением доли азиатских и гавайских тихоокеанских островных студентов.

Однако в MIT число принятых чернокожих студентов класса 2028 года упало с 15% прошлой осенью до 5% в этом году, а число латиноамериканских студентов сократилось на 31%.

В прошлом месяце в интервью университетскому новостному outlets Сту Шмидт, декан приемной комиссии MIT, винил в демографическом сдвиге решение Верховного суда.

Класс 2027 года был самым разнообразным в истории MIT, отметил Шмидт, и университет использовал расу как фактор для выявления талантливых студентов, которые вышли из неблагополучных средних школ.

Но после решения Шмидт признался: "Я убежден, что мы упустили множество хорошо подготовленных, совместимых заявителей из числа представителей не представленных групп, которых мы в прошлом приняли бы - и которые преуспели бы".

Кроме того, многие университеты сообщают, что с прекращением политики позитивной дискриминации студенты могут самоопределять свою расу в заявлениях, и некоторые отказываются, искажая доступные демографические данные.

Существенное снижение числа принятых чернокожих студентов в Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле вызвало быструю реакцию со стороны студентов и выпускников. На пресс-конференции после публикации данных Рэйчел Фельдман, вице-провост по приему в университет, предостерегла от поспешных выводов, объяснив: "В Чапел-Хилле мы строго следуем закону в нашем процессе приема и выполняем свою обязанность по служению штату, обращаясь к студентам и заявителям во всех 100 округах, чтобы убедиться, что каждый с заслугами, независимо от происхождения, чувствует себя желанным и поддерживаемым, способным процветать".

Подобным образом Уильям Р. Фитцсиммонс, декан приемной комиссии и финансовой помощи Гарвардского университета, заверил кампус и широкую общественность, что университеты Лиги плюща по-прежнему привержены созданию разнообразного студенческого состава.

"Наше сообщество черпает силу из студентов с разными backgrounds, опытами и точками зрения", - сказал Фитцсиммонс. "И наше сообщество процветает, когда те, кто имеет разные перспективы, сотрудничают - внутри и за пределами класса - для решения общих проблем, рассматривая их с точки зрения друг друга".

Однако Эд Блюм, правовой активист, чей иск против Гарварда и UNC effectively прекратил политику позитивной дискриминации, поставил под сомнение однозначное влияние решения Верховного суда на студентов колледжей. Блюм сказал CNN, что считает, что решение Верховного суда "оказало огромную пользу всем студентам колледжей".

"Моя работа проще всего, когда я убеждаю своих соотечественников, что раса студента не должна учитываться при приеме в колледжи", - сказал Блюм. "Во многих опросах, в том числе Gallup, Pew Research, New York Times и других, значительные большинство американцев всех рас не считают, что раса студента должна учитываться в процессе приема в колледж".

Долгосрочные последствия запрета на политику позитивной дискриминации

Исторические данные показывают, что прекращение политики позитивной дискриминации может иметь долгосрочные финансовые последствия для студентов-цветных. В 1990-х годах против политики позитивной дискриминации разгорелась яростная борьба, в результате чего несколько штатов, в том числе Техас, Вашингтон, Флорида и Калифорния, ввели запрет на политику приема, учитывающую расу.

Экономист Зак Блимер из Принстонского университета, специализирующийся на последствиях запрета на политику позитивной дискриминации, сказал, что запреты, введенные в 1990-х годах - подобно нынешним - имели немедленный эффект на разнообразие колледжей.

После прекращения политики позитивной дискриминации в 1998 году в Калифорнии наблюдалось резкое снижение на 40-50% числа чернокожих и латиноамериканских студентов в Беркли и UCLA, самых престижных университетах штата, отметил Блимер.

Исследование, проведенное Блимером, показало, что после запрета примерно на 1000 студентов-цветных в год меньше подавали заявления в университеты Калифорнии. Этот запрет имел значительные последствия для экономических перспектив чернокожих и латиноамериканских студентов, которых лишили доступа к элитным образовательным учреждениям Калифорнии.

Блимер объяснил, что прием чернокожих и латиноамериканских студентов в менее конкурентные университеты привел к снижению вероятности получения ими колледжа, степени в прибыльной области STEM или последипломного образования примерно на 5-6%. В свою очередь, это привело к значительному снижению их заработной платы на рынке труда.

Несмотря на введение запретов на позитивную дискриминацию, Блимер отметил, что образовательные учреждения нашли разные стратегии для поддержания разнообразия. Например, в штатах Техас и Флорида топовые университеты предлагают автоматическую приемную студентам, окончившим школу в топ-10% и топ-20% своего класса. В то же время, школы в Калифорнии используют комплексный подход к приему, который учитывает общие квалификации кандидата, а не только результаты тестов. Хотя эти стратегии действительно увеличивают количество чернокожих и латиноамериканских студентов, они менее эффективны, чем политики позитивной дискриминации, ориентированные на расу.

Блимер заметил, что конец позитивной дискриминации предоставил американским университетам возможность пересмотреть свои политики приема в соответствии со своими основными ценностями. Он считал, что университеты начали признавать влияние запрета и пересматривать желаемую демографию студентов. В результате они внедрили бесрасовую политику приема, которая лучше соответствует их целям приема.

В отношении изменений в демографии студентов в UNC Грин выразила обеспокоенность уменьшением влияния коллективных студенческих организаций, таких как Движение черных студентов. Она опасалась, что университет направляется небольшой группой лиц, занимающих позиции власти, что может негативно сказаться на университете в долгосрочной перспективе. Однако она осталась приверженной своим занятиям в UNC, считая это важной частью своего пути.

"Нам нужно работать вместе как университетскому сообществу, чтобы решить эту проблему и гарантировать, что 'мы' – все студенты, независимо от расы – имеем равные возможности процветать здесь в UNC", - предложила Грин.

"Уменьшение числа черных студентов на кампусе вызывает обеспокоенность, и важно, чтобы 'мы' - администраторы, преподаватели и студенты - сотрудничали, чтобы создать положительные изменения", - согласился Фельдман.

Читайте также: