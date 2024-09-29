Наступающее солнечное затмение принимает круговую форму.

Солнечные затмения - это действительно удивительные явления. Обычно их бывает два в год, но увидеть их можно только в определенных местах.

Дважды в год солнце закрывается солнечным затмением. Примерно через две недели может произойти лунное затмение, или наоборот. Так что они не так редки, как кажется - по крайней мере, в международном масштабе. Но поскольку они видны только в определенных областях, они становятся еще более ценными.

А знаете что? 2 октября не будет дня, когда можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение из Германии. Оно начинается к югу от Гавайев, проходит над Тихим океаном, задевает кончик Южной Америки, а затем погружается в南大西洋.

В 18:54 по центральноевропейскому времени луна пройдет перед солнцем и заблокирует большую его часть. Оно будет находиться на расстоянии почти 407 000 километров - как раз наоборот "суперлуния" - и будет казаться довольно маленьким. Темный диск луны не закроет солнце полностью, оставив яркую границу вокруг него. И кольцеобразное солнечное затмение не закончится до 22:34.

Так когда же мы сможем снова увидеть солнечное затмение в Германии?

В Германии было частичное солнечное затмение 25 октября 2022 года. И когда же следующее придет в город? Не так уж и долго. Отметьте в календаре 29 марта 2025 года. Тогда солнце будет хотя бы частично закрыто над Германией.

Если вам повезет, солнечное затмение 12 августа 2026 года может быть еще более впечатляющим, с 90-процентным покрытием. Но чтобы увидеть полное, вам придется отправиться в Испанию. Следующее полное солнечное затмение в Германии не произойдет до 3 сентября 2081 года.

Эта информация была первоначально опубликована на wetter.de.

Несмотря на ежегодное наступление солнечных затмений, увидеть их из Германии - редкое событие. Например, кольцеобразное солнечное затмение 2 октября 2022 года было видно только в определенных местах и полностью пропустило Германию.

Что касается будущих наблюдений в Германии, отметьте в календаре 29 марта 2025 года, когда солнце будет хотя бы частично закрыто во время частичного солнечного затмения.

Читайте также: