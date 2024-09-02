- Наступающее поражение "Волфсбурга": Маджер также получил травму

Вольфсбург продолжает бороться с травмами. Немецкий клуб объявил, что хорватский интернационал Ловро Маер выбыл на неопределенный срок из-за травмы связок правой лодыжки.

26-летний полузащитник получил травму во время матча Бундеслиги Вольфсбурга против Хольштайна Киля в прошлую субботу (поражение 2:0). Уже несколько игроков Вольфсбурга, таких как высокопрофильный новичок Мохаммед Дарами, датская звезда Йоаким Мæhle и бельгийский участник Евро Астер Вранккс, выбыли на недели во время предсезонной подготовки.

Инцидент, приведший к 'травматическому эпизоду' Ловро Маера, произошел во время матча Вольфсбурга против Хольштайна Киля. В результате клуб столкнется с длительным периодом без услуг своего хорватского полузащитника из-за этой травмы связок.

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