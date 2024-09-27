Наступающая ситуация в размере 28 триллионов долларов будет только ухудшаться, поскольку Харрис и Трамп, по-видимому, игнорируют ее.

Теперь, по мере нарастания обеспокоенности растущим бюджетным разрывом и накоплением долга, бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис проявляют минимальные усилия для его преодоления. Вместо этого их финансовые политические планы, если они будут реализованы, только усугубят растущий бюджетный дефицит, как прогнозируют несколько нейтральных наблюдательных групп.

Это серьезная проблема, поскольку американцы не могут позволить себе лидера, который не воспринимает этот вопрос всерьез, учитывая последствия доступности жилья и способности правительства управлять кризисами, подобными Covid-19.

Бюджетный дефицит возникает, когда расходы страны превышают ее доходы, главным образом за счет налоговых сборов. Правительство восполняет этот разрыв, продавая ценные бумаги, такие как казначейские облигации и векселя, накапливая долг. При текущих обстоятельствах дефицит, как ожидается, будет расти и может ухудшиться под действием предложенных планов tanto Harris, как и Trump, если они будут реализованы.

Уже сейчас США балансируют на грани долга, с общественным долгом, составляющим около $28 триллионов, что почти равно стоимости всей экономики США.

Даже председатель ФРС Джером Пауэлл, обычно сдержанный в вопросах о том, что должны делать официальные лица, выразил обеспокоенность.

"Возможно, уже давно пора для зрелой дискуссии среди избранных официальных лиц о возвращении федерального правительства на устойчивый бюджетный путь", - сказал он в недавнем интервью "60 минут".

Во время недавнего дебатов между Трампом и Харрис на пост президента вопрос бюджетного дефицита был упомянут всего дважды, при этом Харрис критиковала предложения Трампа, которые, как прогнозируется, внесут значительный вклад в дефицит по сравнению с ее планами. Однако ни один из них не затронул вопрос о необходимости сокращения дефицита, и модераторы дебатов не подняли эту тему.

Независимо от того, кто выиграет выборы, будет "мандат ухудшить ситуацию, если ничего не изменится", - считает Мейя МакГайнес, президент непартийного Комитета по ответственному федеральному бюджету. Долг, накопленный в рамках планов обоих кандидатов, может подорвать "каждый аспект их программ, направленных на помощь американским семьям", - добавила она.

Раньше это не было так

Во время дебатов перед президентскими выборами 2008 года тогда сенатор Барак Обама признал: "Нет сомнений, что мы живем не по средствам, и нам придется сделать некоторые корректировки".

Обама выступал за политику "оплаты по мере расходования", утверждая, что на каждый доллар, который он предлагает потратить, он предлагает дополнительную скидку, чтобы добиться баланса.

В том бюджетном году правительство закончило с дефицитом в $450 миллиардов, хотя это было намного меньше, чем proyectado дефицит в $1.9 триллиона для бюджетного года 2024.

Когда Обама баллотировался на второй срок, республиканский номинант Митт Ромни пообещал: "Мой главный принцип заключается в том, что не будет налоговой льготы, которая добавит к дефициту". Обама и Ромни часто спорили во время дебатов о том, чей план будет более выгодным для дефицита.

В 2017 году, когда Обама покинул свой пост, дефицит США составлял $670 миллиардов, что было значительно меньше, чем когда он вступил в должность в 2009 году. Однако это сокращение главным образом было результатом выхода из Великой рецессии, что привело к снижению правительственных расходов на социальные программы и меньшей поддержке финансовых институтов.

Во время своего второго дебата с демократическим номинантом Хиллари Клинтон в 2016 году Трамп упомянул дефицит, сказав: "Я приведу наши энергетические компании обратно, и они заработают деньги и оплатят наш национальный долг и бюджетные дефициты, которые огромны".

Однако после того, как Трамп вступил в должность в 2017 году, дефицит медленно расширялся, и уровни национального долга продолжали расти каждый год, достигнув пика в 2020 году на фоне роста правительственных расходов на управление здравоохранением и стимулирование экономики. В бюджетном году 2021 под руководством Трампа США имели дефицит в $2.8 триллиона.

Почему размер дефицита имеет значение

Растущие дефициты склонны провоцировать долг страны перед теми, кто покупает долг США, усиливая риск для кредиторов и побуждая повышать процентные ставки от правительства США. Более высокие процентные ставки также могут сделать ипотечные кредиты дороже для обычных американцев.

Кроме того, когда правительство тратит больше на проценты по долгу, меньше ресурсов остается для проектов, таких как инвестиции в инфраструктуру. В 2024 году правительство, как ожидается, потратит больше на проценты по долгу, чем на оборону, Medicaid и программы, поддерживающие детей, согласно оценкам Конгресс-бюро.

Пауэлл подытожил это в своем интервью "60 минут": "Мы заимствуем у будущих поколений", - сказал он, "вместо этого мы должны финансировать эти расходы сами и не обременять нашими детьми и внуками счетами".

Растущий долг также сдерживает экономический рост и может представлять угрозу национальной безопасности, согласно МакГайнес, поскольку США все больше зависят от иностранных стран, таких как Китай и Япония, для финансирования своего долга.

Кроме того, если растущий дефицит побудит ФРС печатать больше денег, чтобы помочь оплатить долг, инфляция может резко вырасти, сказал Кент Сметтерс, эксперт по бюджету в Школе бизнеса Уортона Университета Пенсильвании.

Согласно Сметтерсу, который возглавляет не политизированный исследовательский проект Penn Wharton Budget Model, предсказывающий, как различные фискальные политики влияют на экономику, он сказал: "Политикам нравится раздавать лакомства, а не предлагать полезную пищу".

Он также упомянул игру в "кошки-мышки" между обеими сторонами, сказав: "Обе партии хотят включить свои предпочтения, прежде чем придется идти на компромиссы". Для республиканцев это означает лоббирование больших налоговых льгот, а для демократов - увеличение правительственных расходов. Однако страна может в конечном итоге достичь точки, когда она не сможет больше брать в долг, вынуждая принимать трудные решения о сокращении расходов и увеличении налогов.

Сметтерс отметил, что последствия Covid и Великой рецессии сделали американцев менее обеспокоенными растущим национальным долгом. "Для большинства людей заимствование денег воспринимается как полезное действие, если оно помогло нам преодолеть кризис", - сказал он CNN.

Однако МакГайнас утверждал, что избиратели не осознают, что экономика будет расти быстрее и социальные программы будут поддерживаться в течение более длительного периода, если бы бремя национального долга было снижено.

Он сказал: "Если на высшем уровне отрицают дефициты, то какой избиратель будет требовать повышения налогов и сокращения расходов, если их лидеры даже не признают это проблемой?"

Текущие финансовые политические предложения tanto бывшего президента Трампа, как и вице-президента Харрис, если они будут реализованы, могут усугубить растущий бюджетный дефицит, еще больше ухудшая уже существенный американский долг. tanto предприятия, как и частные лица внимательно следят за экономикой, поскольку способность правительства управлять кризисами, подобными Covid-19, зависит от финансовой ответственности.

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