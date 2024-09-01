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Наступающая победа: съемка игры КСК в Брансуике

На ранних стадиях победа над Карльсруэ СК на выезде в Бремене казалась неопределенной. Однако, к завершению матча, Карльсруэ СК удалось переломить ход игры.

 and  Viktoria Klein
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- Наступающая победа: съемка игры КСК в Брансуике

Карлсруэ SC сохраняет свою непобежденную серию в текущем втором дивизионе, даже после того, как уступил в начале матча. В воскресенье они одержали победу со счетом 2:1 (0:1) над «Эйнге 1845», занимающим второе место в лиге.

Замены Андрина Хунцикера (73.) и Буду Зивзивадзе (87.) воспользовались двумя серьезными ошибками обороны «Эйнге», переломив ход матча во второй половине. Эрмин Бичакчич вывел «Эйнге» вперед в начале матча, воспользовавшись настойчивостью Свен Кёлера.

После трудного начала сезона, в котором команда не набрала ни одного очка и пропустила 13 голов, главный тренер «Эйнге» Даниэль Шернинг выпустил новых игроков Пауля Яеккеля и Себастьяна Полтера, укрепив таким образом среднюю линию обороны.

Только через неделю после разгромного поражения со счетом 0:5 в Кёльне «Эйнге» начал матч с новыми силами. Однако после упущенного шанса на второй гол Ряяна Филиппе (39.), «Карлсруэ» вернул себе преимущество.

Марвин Ваницек попал в перекладину в 51-й минуте. Во второй половине матча «Эйнге» имел мало атак, единственный шанс был у Левенте Сабо в 83-й минуте. В итоге, «Карлсруэ» заслуженно победил при поддержке 19 908 зрителей.

Несмотря на попытки «Эйнге» отыграться после предыдущего поражения, их оборона вновь дала сбой, что привело к голам от замены Андрина Хунцикера и Буду Зивзивадзе во второй половине матча. Несмотря на проигрыш в первой половине и пропущенный гол Эрмина Бичакчича, «Карлсруэ SC» продемонстрировал стойкость в футболе, что в итоге привело к их победе.

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