Наступает первый холодный ветер осени.

Пришла осень, принеся с собой прохладу и чихания: Примерно 8 миллионов человек в Германии в настоящее время борются с серьезным респираторным заболеванием. Две вирусные штаммы в основном виновны в этой вспышке, в том числе хорошо известный.

В офисах, метро и супермаркетах Германии снова слышны чихание и кашель. По мере похолодания простуды становятся все более распространенными. "Количество острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в населении существенно возросло по сравнению с предыдущей неделей", - сообщает текущий еженедельный отчет об ОРЗ Института Роберта Коха (RKI). В настоящее время около 7,9 миллиона человек в Германии страдают от симптомов простуды, по сравнению с почти 6 миллионами на прошлой неделе.

Существенное увеличение случаев также видно в статистике: 9400 человек на 100 000 жителей в настоящее время страдают от респираторной инфекции. Числа быстро растут во всех возрастных группах, при этом дети в возрасте от 0 до 4 лет особенно подвержены риску.

Подходящий холодный фронт также очевиден в кабинетах врачей. Более 1,3 миллиона человек посетили врача или доктора в прошлой неделе из-за острой респираторной инфекции.

На подъеме новый вариант коронавируса XEC

Большинство инфекций вызываются обычными простудными вирусами, известными как риновирусы, которые ответственны за примерно треть всех инфекций (27 процентов). Однако коронавирус возвращается. "В населении и в амбулаторной помощи наблюдается рост активности SARS-CoV-2", - сообщает RKI. Коронавирус был обнаружен в 17 процентах представленных образцов - и тенденция растет.

Подвариант КП.3.1.1 (41 процент) по-прежнему доминирует, его близко следует новый вариант коронавируса: XEC. Это подтип омикрона, и, по предварительным данным, он даже более заразен, чем его предшественники. Однако нет доказательств того, что он вызывает более тяжелое заболевание или ускользает от иммунитета. Симптомы остаются прежними: головные боли, сильный кашель, насморк, усталость. Многие больные сообщают о легких течениях заболевания.

С XEC число случаев коронавируса, скорее всего, существенно возрастет в ближайшие недели.incidence has already more than doubled compared to the previous week, with 1,500 Covid cases per 100,000 inhabitants. The data comes from wastewater monitoring, the so-called "flu web," and reports from individual practices. However, as few individuals are being tested for Covid anymore and positive rapid tests are not reported without a doctor's visit, it's assumed that the actual number is significantly higher.

Вирус продолжает эволюционировать

В свете текущей волны простуд "нам придется многое подготовить" - также в отношении Covid, говорит вирусолог Мартин Штюрмер в интервью ntv. Вирус продолжает эволюционировать и приспосабливаться все лучше и лучше. "К счастью, мы все еще находимся в группе омикрон, но у нас есть сильные вариации внутри нее", - говорит эксперт. В результате все еще можно увидеть людей, которые определенно страдают от инфекции в течение длительного времени.

Для лиц в возрасте 60 лет и старше Комитет по иммунизации (STIKO) рекомендует вакцинацию от Covid в этом году, чтобы минимизировать риск тяжелого течения заболевания. Однако следует обратиться к врачу, который все еще предлагает вакцинацию против Covid в срок. Многие общие практики больше не предлагают вакцинацию против Covid из-за низкого спроса в прошлом году - флаконы дорогие, и многие практики не хотят нести убытки с полупустыми дозы вакцины.

Молодым и здоровым людям не нужна дополнительная доза, согласно STIKO, при условии, что они уже трижды вакцинировались против Covid или переболели. Здесь уже установлена адекватная защита.

