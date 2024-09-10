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"Наследие моего отца исчезло" или "Наследие моего отца исчезло".

Следуя за уходом Честера Бенинтона, Linkin Park отметили свой возврат, что встретило жесткую критику от сына покойного певца.

 and  Alex Stellmacher
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- "Наследие моего отца исчезло" или "Наследие моего отца исчезло".

Джейми Беннингтон (28), сын покойного вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона (1976-2017), обрушил резкую критику на возрождение группы. В интервью журналу Billboard он обвинил со-вокалиста Майка Шиноды (47) в "стеречении существования и наследия моего отца прямо у нас на глазах". Он также назвал Шиноду "старческим и бездушным".

Спорное решение о новом вокалисте

Возвращение Linkin Park в начале сентября вызвало широкий спектр реакций. Группа объявила о своем возвращении через онлайн-концерт для своей мировой аудитории, объявив, что Эмили Армстронг (38), вокалистка рок-группы Dead Sara, будет петь вместе с основателем Майком Шинодой. Однако это решение не понравилось многим фанатам, которые критиковали его из-за прошлых связей Армстронг с Сайентологией и осужденным преступником Дэнни Мастерсоном (48). 6 сентября Армстронг прокомментировала это, признав свое присутствие на судебном процессе Мастерсона, но быстро дистанцировавшись от него. Она заявила: "Я не терплю абьюза или насилия в отношении женщин и ставлю себя на место жертв таких ужасных преступлений".

"Стирая существование и наследие моего отца прямо у нас на глазах"

По словам Джейми Беннингтона, Майк Шинода стоит за наймом нового вокалиста: "Ты уничтожаешь жизнь и наследие моего отца прямо у нас на глазах - в течение международного месяца предотвращения самоубийств. Ты игнорируешь последствия убеждений Эмили для нашей аудитории. Нет четкого заявления поддержки жертв насилия в нашем сообществе. Ты воспользовался доверием, которое фанаты и сторонники, в том числе я, оказывали тебе десятилетиями. Мы доверяли, что ты поднимешься выше обычного, но теперь ты стал старческим и бесчувственным стариком".

"Мне действительно нравится, когда я его слушаю"

В ответ на жесткую критику Майк Шинода похвалил comeback своей группы и новую роль Эмили Армстронг: "Эмили всегда попадала в ноты и исполняла горячие партии", - сказал он. Он признал, что фанатам может понадобиться время, чтобы принять эту трансформацию: "Вопрос в том, как аудитория воспримет это. Я не знаю, как они отреагируют, но мне действительно нравится, когда я его слушаю". Интересно будет посмотреть, как фанаты отреагируют на первый альбом и живые выступления группы после смерти Честера Беннингтона в 2017 году. Первое шоу Linkin Park с Эмили Армстронг назначено на 11 сентября в Лос-Анджелесе, а их первый альбом "Из нуля" выйдет 15 ноября.

Критика Джейми Беннингтона Майка Шиноды выходила за рамки только нового вокалиста, так как он обвинил Шиноду в попытке "стереть существование и наследие моего отца" через возрождение Linkin Park. Тем не менее, Шинода остался уверенным в своем решении, выразив удовольствие от новой музыки и ожидая реакции фанатов.

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