- Наслаждаюсь шоу Шульца и Каппеля в Париже без золота

Триатлет Мартин Шульц и метатель Нико Каппель завершили свой паралимпийский путь в Париже без желанной золотой медали. Шульц, выступавший в качестве знаменосца Германии и являющийся главным фаворитом, на этот раз довольствовался бронзой, после своих побед в 2016 и 2021 годах с золотыми медалями. Каппель, с результатом 13,74 метра, занял второе место после узбекистанца Бобирджона Омонова, который показал результат 14,32 метра, завоевав тем самым серебро. Ранее в этом сезоне Каппель установил мировой рекорд, бросив на 15,07 метра.

Шульц отставал от американца Криса Хаммера и бразильца Ронана Кордейро во время финального 5-километрового бега после завершения плавания и велосипедной гонки.

До этого триатлет Макс Гелхаар завоевал серебро, а Томас Вандшнайдер - бронзу. 26-летний Гелхаар, спортсмен с полусторонней спастической параличом, занял второе место после испанца Даниеля Молины, показав результат 1:08:43. Кроме того, Анья Реннер смогла завоевать бронзу в женском забеге. Соревнования были перенесены на день из-за плохого качества воды в Сене.

Впервые немецкий спортсмен по бадминтону завоевал паралимпийскую медаль.

60-летний Вандшнайдер наконец-то исполнил свою мечту, завоевав медаль с победой 2:0 против южнокорейца Чхве Джунгёна. Первая игра была напряженной (26:24), но во второй игре преимущество было очевидным, с результатом 21:11.

Как сказал национальный тренер Кристофер Скрызеба, "С попутным ветром во второй игре почти гарантированная победа. Мы знаем Томаса, он всегда борется до конца". Эта победа стала первой паралимпийской медалью для немецкого спортсмена в бадминтоне.

Определенная решимость Шульца принести еще одну золотую медаль для Германии в триатлоне была очевидна, даже когда он довольствовался бронзой на этот раз.

Несмотря на неудачу, Германия продолжает преуспевать в паралимпийских видах спорта, с немецким спортсменом по бадминтону, завоевавшим свою первую медаль в этом виде спорта.

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