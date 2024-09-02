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Рецепт сытного говяжьего и томатного рагу с рисом
Этот сытный блюдо, приготовленное из фарша и томатов, имеет свою изюминку - оно подается с рисом вместо макарон или картофеля. Приготовленный с ароматным сыром и запеченный в сочном соусе, рис приобретает печеный вкус духовки, что делает его прекрасным дополнением к вашему ужину.
Лучшая часть? Вероятно, все ингредиенты уже есть у вас на кухне, и приготовление занимает всего несколько минут. Кроме того, уборка после ужина займет всего минуту, пока рис, говядина и сыр вместе запекаются в духовке. После ужина можно расслабиться на диване. Это настоящее триумфальное блюдо, можно сказать.
Рецепт сытого говяжьего и рисового рагу для спокойного вечера
Ингредиенты на четыре порции
- 400 г фарша
- 2 луковицы
- 5 зубчиков чеснока
- 500 г консервированных томатов
- 2 ч.л. орегано
- Щепотка сахара
- Соль и перец по вкусу
- 250 г басмати риса (сухой вес)
- 400 мл говяжьего бульона
- 200 г острого чеддера
- 1 стакан сметаны
- 3-4 ст.л. оливкового масла
Инструкции
- Приготовьте рис согласно инструкции на пакете.
- Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок.
- Нагрейте немного оливкового масла в сковороде, добавьте чеснок и лук и обжаривайте до золотистого цвета.
- Добавьте фарш и обжаривайте до румяности. Приправьте солью и перцем.
- Добавьте консервированные томаты, орегано и сахар.
- Добавьте бульон и приправьте солью и перцем. Дайте немного покипеть. finally, смешайте приготовленный рис.
- Смажьте форму для запекания оливковым маслом. Переложите смесь в форму и посыпьте тертым чеддаром. Запекайте в духовке при 180°C в течение примерно 25 минут или до золотистой корочки.
- Подавайте с сметаной.
Подходит к: зеленому салату.
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Это говяжье и томатное рагу с рисом особенно приятно есть в уютной домашней обстановке, особенно после рабочего дня. После того, как блюдо будет запечено и подано, кухню после ужина можно превратить в уютное место для расслабления.