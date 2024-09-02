- Насладитесь вкусным праздничным блюдом: вкусным рисовым бульонам с мясом и сыром

Рецепт сытного говяжьего и томатного рагу с рисом

Этот сытный блюдо, приготовленное из фарша и томатов, имеет свою изюминку - оно подается с рисом вместо макарон или картофеля. Приготовленный с ароматным сыром и запеченный в сочном соусе, рис приобретает печеный вкус духовки, что делает его прекрасным дополнением к вашему ужину.

Лучшая часть? Вероятно, все ингредиенты уже есть у вас на кухне, и приготовление занимает всего несколько минут. Кроме того, уборка после ужина займет всего минуту, пока рис, говядина и сыр вместе запекаются в духовке. После ужина можно расслабиться на диване. Это настоящее триумфальное блюдо, можно сказать.

Рецепт сытого говяжьего и рисового рагу для спокойного вечера

Ингредиенты на четыре порции

400 г фарша

2 луковицы

5 зубчиков чеснока

500 г консервированных томатов

2 ч.л. орегано

Щепотка сахара

Соль и перец по вкусу

250 г басмати риса (сухой вес)

400 мл говяжьего бульона

200 г острого чеддера

1 стакан сметаны

3-4 ст.л. оливкового масла

Инструкции

Приготовьте рис согласно инструкции на пакете. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Нагрейте немного оливкового масла в сковороде, добавьте чеснок и лук и обжаривайте до золотистого цвета. Добавьте фарш и обжаривайте до румяности. Приправьте солью и перцем. Добавьте консервированные томаты, орегано и сахар. Добавьте бульон и приправьте солью и перцем. Дайте немного покипеть. finally, смешайте приготовленный рис. Смажьте форму для запекания оливковым маслом. Переложите смесь в форму и посыпьте тертым чеддаром. Запекайте в духовке при 180°C в течение примерно 25 минут или до золотистой корочки. Подавайте с сметаной.

Подходит к: зеленому салату.

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Это говяжье и томатное рагу с рисом особенно приятно есть в уютной домашней обстановке, особенно после рабочего дня. После того, как блюдо будет запечено и подано, кухню после ужина можно превратить в уютное место для расслабления.

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