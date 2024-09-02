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Гастрономический райНовостиКухня после работы

Насладитесь вкусным праздничным блюдом: вкусным рисовым бульонам с мясом и сыром

После работы время ужина. Этот инновационный хак-ризотто идеально сочетает в себе вкус, изящество и легкость, делая его отличным выбором для ужинов после работы. Вот рецепт.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
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Насладитесь в полной мере: легко приготовленный взбитый рисовый пудинг прост в приготовлении, сытный и имеет приятный вкус.

- Насладитесь вкусным праздничным блюдом: вкусным рисовым бульонам с мясом и сыром

Рецепт сытного говяжьего и томатного рагу с рисом

Этот сытный блюдо, приготовленное из фарша и томатов, имеет свою изюминку - оно подается с рисом вместо макарон или картофеля. Приготовленный с ароматным сыром и запеченный в сочном соусе, рис приобретает печеный вкус духовки, что делает его прекрасным дополнением к вашему ужину.

Лучшая часть? Вероятно, все ингредиенты уже есть у вас на кухне, и приготовление занимает всего несколько минут. Кроме того, уборка после ужина займет всего минуту, пока рис, говядина и сыр вместе запекаются в духовке. После ужина можно расслабиться на диване. Это настоящее триумфальное блюдо, можно сказать.

Рецепт сытого говяжьего и рисового рагу для спокойного вечера

Ингредиенты на четыре порции

  • 400 г фарша
  • 2 луковицы
  • 5 зубчиков чеснока
  • 500 г консервированных томатов
  • 2 ч.л. орегано
  • Щепотка сахара
  • Соль и перец по вкусу
  • 250 г басмати риса (сухой вес)
  • 400 мл говяжьего бульона
  • 200 г острого чеддера
  • 1 стакан сметаны
  • 3-4 ст.л. оливкового масла

Инструкции

  1. Приготовьте рис согласно инструкции на пакете.
  2. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок.
  3. Нагрейте немного оливкового масла в сковороде, добавьте чеснок и лук и обжаривайте до золотистого цвета.
  4. Добавьте фарш и обжаривайте до румяности. Приправьте солью и перцем.
  5. Добавьте консервированные томаты, орегано и сахар.
  6. Добавьте бульон и приправьте солью и перцем. Дайте немного покипеть. finally, смешайте приготовленный рис.
  7. Смажьте форму для запекания оливковым маслом. Переложите смесь в форму и посыпьте тертым чеддаром. Запекайте в духовке при 180°C в течение примерно 25 минут или до золотистой корочки.
  8. Подавайте с сметаной.

Подходит к: зеленому салату.

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Это говяжье и томатное рагу с рисом особенно приятно есть в уютной домашней обстановке, особенно после рабочего дня. После того, как блюдо будет запечено и подано, кухню после ужина можно превратить в уютное место для расслабления.

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