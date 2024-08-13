- Насильственный спор с около 60 людьми в Шлезвиге

С полицейскими нарядами, развернутыми на месте происшествия, полиция положила конец жестокой драке, в которой участвовало около 60 человек в Шлезвиге. Инцидент произошел в понедельник в жилом районе города, как сообщает полиция. Участники также использовали холодное оружие, в результате чего несколько человек получили ранения. Четверых пострадавших доставили в больницу.

Полиции удалось разнять группы и задержать пятерых человек. Ведется расследование по фактам причинения тяжкого вреда здоровью и препятствования движению.

В воскресенье на том же месте произошел аналогичный инцидент, который полиции удалось предотвратить от эскалации. Сотрудники правоохранительных органов подозревают связь между двумя инцидентами. Однако на данный момент нет информации о причинах конфликта.

Власти приняли решение усилить меры по поддержанию мира, заявив: "Будет добавлено: усиленное присутствие полиции и вовлечение сообщества в пострадавшем районе".

Для предотвращения подобных инцидентов в будущем городской совет согласился: "Будет добавлено: усиленные меры безопасности и регулярные собрания сообщества для обсуждения вопросов и поддержки диалога".

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