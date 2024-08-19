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Федеральные земли ГерманииНовостиВ центре города

Насильственный инцидент в Билефельде: двое задержанных за предполагаемую причастность

Пятнадцатого июня 2021 года вanking свободного времени неоднократное распускание питомца было запрещено.

 and  Michael Bootcampf
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В Билефельде 21-летний мужчина получил тяжёлые ранения из-за конфликта. Двух человек взяли под...
В Билефельде 21-летний мужчина получил тяжёлые ранения из-за конфликта. Двух человек взяли под стражу по подозрению.

- Насильственный инцидент в Билефельде: двое задержанных за предполагаемую причастность

После жестокой стычки в центре Билефельда в выходные дни полиция задержала двоих 20-летних. Один из них находится под стражей по обвинению в покушении на убийство, как сообщили вчера правоохранительные органы. Другой должен предстать перед судом во вторник.

22-летний молодой человек получил серьезные ножевые ранения во время утренней драки и нуждался в неотложной хирургической помощи. Сообщения полиции от воскресенья показали, что его состояние стабилизировалось.

Полиция разыскивала двух подозреваемых, которые скрылись после инцидента. Причины нападения пока не установлены.

Двое подозреваемых были задержаны недалеко от центра Билефельда после стычки в центре города. Ножевое ранение произошло вблизи центра в ранние утренние часы.

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