- Насильственный инцидент в Билефельде: двое задержанных за предполагаемую причастность

После жестокой стычки в центре Билефельда в выходные дни полиция задержала двоих 20-летних. Один из них находится под стражей по обвинению в покушении на убийство, как сообщили вчера правоохранительные органы. Другой должен предстать перед судом во вторник.

22-летний молодой человек получил серьезные ножевые ранения во время утренней драки и нуждался в неотложной хирургической помощи. Сообщения полиции от воскресенья показали, что его состояние стабилизировалось.

Полиция разыскивала двух подозреваемых, которые скрылись после инцидента. Причины нападения пока не установлены.

Двое подозреваемых были задержаны недалеко от центра Билефельда после стычки в центре города. Ножевое ранение произошло вблизи центра в ранние утренние часы.

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