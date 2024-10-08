Насилие против полиции разрушило запланированное пропалестинское собрание в Кройцберге

На митинге палестинцев в Берлине-Кройцберге произошли беспорядки, когда отдельные individuals бросали камни и бутылки в сотрудников полиции. Демонстранты пытались прорваться через полицейское ограждение, и были взорваны взрывные устройства. Несколько человек были задержаны, как сообщил представитель полиции. "Из-за беспорядков собрание было разогнано", - уточнила она.

Полиция объявила по громкоговорителям: "Общественная безопасность находится под угрозой". Они уточнили, что беспорядки вызваны противоправными действиями, исходящими от собрания.

По данным полиции, в протесте "Демонстрация против геноцида в Газе" приняли участие около 3500 человек, хотя первоначально ожидалось 1000 участников. Протестующие начали свой марш от Котбусской площади и достигли Ленауштрассе, граничащей с Нойкёльном. Изначально маршрут должен был пройти до арабского района Нойкёльна - Sonnenallee.

Камень, брошенный во время беспорядков, причинил легкие травмы полицейскому. При дальнейшем осмотре оказалось, что камень был частью более крупной коллекции на месте протеста.

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