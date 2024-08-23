"Наши потребности в конечном инвентаре значительно превышают потребности Финляндии"

Германия имеет 36 выведенных из эксплуатации и закрытых АЭС. Тем не менее, окончательное местоположение для высокоактивных отходов все еще не определено, так как никто не хочет быть обозначенным как "мусорная свалка для ядерных отходов". По данным недавнего исследования Институтаökо-Инителит в Фрайбурге для Федерального управления по хранению ядерных отходов (BASE), ситуация не изменится в обозримом будущем, а поиск подходящего места, возможно, продлится до 2074 года. В "лаборатории климата" ntv эксперт Юдит Кроhn объясняет задержку: Репозиторий ищется по всей Германии, что требует сбора и анализа "огромного количества" данных и образцов породы. В отличие от Горлебена, общественность также вовлечена в процесс выбора, чтобы как можно больше людей были довольны. Может быть, практичнее хранить отходы за рубежом?

ntv.de: Почему поиск окончательного репозитория занимает так много времени? Разве у нас не было Горлебена много лет назад?

Юдит Кроhn: В некоторой степени да. Горлебен был предложен как потенциальный сайт, но позже было обнаружено, что соляной купол не принадлежит к категории лучших возможных сайтов. В результате был разработан новый процесс. Это включает в себя начало поиска на чистой карте всей Германии и затем поиск сайта с наилучшей возможной безопасностью на научной основе.

В чем была проблема с Горлебеном?

Сильная оппозиция и научные причины стояли за этим. Минимальные требования к потенциальному окончательному репозиторию, таким как глубина, были выполнены, и подходящая порода-хозяин присутствовала. Однако во время тщательного обследования возникли опасения по поводу геологической пригодности.

Может ли быть сопротивление со стороны общественности в случае новых кандидатов на окончательный репозиторий?

Поэтому в новом процессе выбора особое внимание уделяется участию общественности. Он вовлечен с самого начала.Always есть возможность узнать, внести свой вклад и выразить свое мнение. Это прозрачный процесс, направленный на достижение результата с высокой степенью одобрения.

Не сопротивляется ли кто-то всегда в таких случаях? В вашем исследовании указано, что в "идеальных условиях" решение можно ожидать "наиболее ранний в 2074 году". Это звучит так, как будто вы уже знаете сегодня, что поиск будет снова задержан.

Сроки принятия решения - 2031 год в соответствии с Законом о выборе местоположения. Однако в процессе задействовано множество акторов, и каждый шаг зависит от времени. Это не было исследовано никем до нас. Мы уже знали, что 2031 года не будет достигнуто. Это не только из-за участия общественности, но и из-за цели: мы ищем место с наилучшей возможной безопасностью на миллион лет, и это делается в открытом процессе. Для этого необходимы многочисленные исследования. В настоящее время мы все еще находимся на первой из трех фаз выбора.

Что это именно значит?

На первой фазе собираются все когда-либо собранные в подповерхности данные, готовятся, сводятся и оцениваются. Каждое бурение, выполненное в Германии, независимо от того, кто его проводил. Федеральное общество по хранению отходов (BGE) собирает эти данные и определяет к 2027 году, какие подзоны имеют подходящую породу-хозяина и могут потенциально рассматриваться как сайт. Затем они исследуются на предмет пригодности.

Да. Мы должны найти область, которая может выдержать негативное воздействие радиоактивных отходов под землей. Однако данные не доступны во всех местах, и в некоторых случаях они не были собраны для потенциальных окончательных репозиториев. Поэтому в некоторых случаях отсутствуют данные. Это происходит во время фаз два и три: сперва порода исследуется более простыми методами. В третьей фазе выкапывается шахта, то есть яма. Также обсуждается, можно ли использовать бурение вместо этого.

И эта первая фаза, на которой собираются и оцениваются данные, идеально длится только до 2027 года?

Именно так. BGE уже опубликовал промежуточный отчет об этом. Теперь 90 областей изучаются более подробно.

Неactly мало.

Нет (смеется). Вот почему это занимает так много времени. Большое количество данных из различных, часто больших, иногда также небольших мест необходимо обработать и оценить, чтобы определить, возможно, небольшое число районов для дальнейшего изучения во второй фазе. BGE поэтапно исключает области, которые менее пригодны для этого.

Вы используете метод исключения, пока не останется одно имя?

В этом безопасном исследовании исключаются области. В конце концов, будет также своего рода рейтинг наиболее пригодных сайтов. Они будут обработаны дальше в процессе.

Участвуют ли все федеральные земли на этот раз? Христианско-социальный союз (ХСС) представляет позицию в Баварии уже много лет: мы поддерживаем ядерную энергию, но окончательный репозиторий должен быть построен где-то еще.

На данный момент нет ограничений, большая часть территории федеральной земли находится в игре. Поэтому реакции федеральных земель были относительно сдержанными до сих пор. Посмотрим, останется ли это так, когда станет ясно, какие области перейдут в фазу исследования. Однако ни одна федеральная земля не может остановить процесс, потому что для этого процесса принят закон, который четко описывает, как будет определено место.

И если ваша собственная федеральная земля будет выбрана, тогда вам придется с ней справляться?

Да.

Пока это произойдет, пройдут несколько десятилетий.Germanische ядерные электростанции уже выведены из эксплуатации или демонтированы. Где находится ядерное топливо в настоящее время?

Во временных хранилищах. Большая их часть находится на сайтах ядерных электростанций, а также существуют некоторые центральные временные хранилища.

Каков аргумент в пользу того, чтобы просто оставить ядерные стержни в этих временных хранилищах?

Открытое хранение ядерных стержней в этих временных хранилищах небезопасно. Мы имеем дело с длительными периодами, в течение которых они все еще излучают радиацию и распадаются. Никто не может предсказать, какими будут политическая, экономическая или социальная ситуация в течение миллиона лет. Посмотрите на конфликт в Украине, чтобы вспомнить, как быстро ситуация может ухудшиться. И как следует из названия, эти временные хранилища являются всего лишь временным решением.

Не становятся ли эти временные хранилища неосознанно постоянными кладбищами для ядерных отходов? В настоящее время у нас нет постоянных решений, поэтому отходы остаются там все дольше и дольше, дольше, чем планировалось. И будем ли мы придерживаться срока в этот раз, кто знает? "К 2074 году при идеальных условиях", - говорится в вашем отчете.

Они становятся постоянными кладбищами только в случае сбоя процесса. Но я не могу себе представить, чтобы это произошло. Это наша коллективная ответственность найти решение для этих отходов и не перекладывать ее на следующие поколения.

Мы, немцы, склонны перекладывать свои проблемы на следующие поколения.

Да, это правда. Но с помощью этого процесса отбора мест мы впервые разработали способ, который потенциально может привести к разумному результату. В конце концов, у нас нет выбора.

Не можем ли мы перевезти отходы за границу? Финляндия начала первый в мире репозиторий несколько лет назад. Идея принять иностранные ядерные отходы - за щедрую плату, конечно - является повторяющейся темой в Финляндии.

Это неразумный вариант. Это наша ответственность найти репозиторий. Каждый аргумент указывает на то, что это возможно в Германии. Наши требования также строже, чем в Финляндии: например, отходы должны быть извлечены, если что-то пойдет не так. Нет хороших причин перевозить ядерные отходы в другие страны, если мы можем найти подходящий участок с оптимальной безопасностью на миллион лет в Германии.

Христиан Геррманн беседовал с Юдит Кроhn. Беседа была сведена и упрощена для лучшего понимания. Вы можете послушать полную беседу в подкасте "Климатическая лаборатория".

Несмотря на то, что в Германии есть 36 выведенных из эксплуатации и закрытых атомных электростанций, все еще нет определенного места для ядерных отходов из-за общественного сопротивления и научных опасений. Согласно последнему исследованию, поиск подходящего места для окончательного хранения ядерных отходов может продолжаться как минимум до 2074 года.

Во время процесса отбора окончательного репозитория для ядерных отходов особое внимание уделяется общественному участию, чтобы как можно больше людей были довольны. В настоящее время Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) находится на первой фазе процесса отбора, где собираются, готовятся, систематизируются и оцениваются все доступные данные о подземных условиях для определения потенциальных регионов местоположения.

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