НАСА сталкивается с одной из самых сложных дилемм

Изначально планировалось, что Сантита Уильямс и Бэри Уилмор проведут на МКС всего неделю, но теперь они застряли там почти на три месяца. NASA ведет "болезненные дискуссии" и принимает одно из самых сложных решений в своей истории.

Уильямс и Уилмор готовились к недельной миссии на МКС, но неполадки в их космическом корабле оставили их в подвешенном состоянии. Почти три месяца прошли с момента их прибытия, и путь обратно на Землю остается неясным. NASA должно принять исторически сложное решение и установило крайний срок для этого около конца месяца.

Перед запуском в начале июня Уильямс провела время со своими собаками, а Уилмор ухаживал за своим газоном, как сообщает NASA. Казалось, все было спокойно и обыденно. Однако события приняли неожиданный оборот. Проблема заключается в "Старлайнере". Хотя Уильямс и Уилмор безопасно прибыли на МКС во время первого пилотируемого испытательного полета космического корабля, были проблемы с утечками гелия и двигателями. Изначально запланированный возвратный полет в середине июня был отменен, и с тех пор Уильямс и Уилмор застряли на космической станции.

Риск или длительное решение?

NASA столкнулось с трудным вопросом: могут ли Уильямс и Уилмор вернуться на Землю с "Старлайнером"? В течение недель команды NASA и Boeing проводили испытания и расследования tanto в космосе, как и на Земле, чтобы выяснить это, но пока безрезультатно.

Рассматриваются два основных варианта: рискованный возврат с "Старлайнером" или переключение на полет с "Кресовером". Для первого варианта необходимо решить проблемы с двигателями и утечками гелия, чего пока не удалось достичь. Альтернативой является возвращение "Старлайнера" на Землю без Уильямс и Уилмора, что потребует значительной переконфигурации программного обеспечения. Запуск "Экипажа 9" с "Кресовером" от SpaceX, который был перенесен с августа на сентябрь из-за текущих проблем, будет осуществляться с двумя астронавтами вместо четырех. Уильямс и Уилмор станут частью этого экипажа и, скорее всего, вернутся на Землю со своими двумя коллегами в начале 2025 года. Однако им потребуются специальные скафандры, так как те, которые есть у "Старлайнера", несовместимы с "Кресовером". NASA и SpaceX не объявили, кто из оригинального экипажа не полетит в этом случае.

"Решение основывается на данных"

"Мы хотим, чтобы решение основывалось на данных, а не на эмоциях", - говорит менеджер NASA Кен Боуэрсокс. В конечном итоге решение принимает администратор NASA Билл Нельсон, который подчеркивает, что безопасность астронавтов всегда является приоритетом номер один.

Уильямс и Уилмор должны готовиться к более длительному пребыванию на МКС. С "Старлайнером" они потенциально могли бы вернуться на Землю уже в сентябре, но с "Кресовером" это может занять до февраля - в этом случае их однонедельная миссия на борту продлится почти девять месяцев. Уильямс, 58-летняя женщина, и Уилмор, 61-летний мужчина, являются опытными астронавтами, и это не их первый визит в космос или на МКС. Они подготовлены ко всем непредвиденным обстоятельствам и участвуют во всех дискуссиях, как сообщает менеджер NASA Стив Стіч. "Они готовы сделать все, что необходимо", - говорит он.

"При испытательном полете подобного рода всегда нужно быть готовым к возможности, что он может занять больше времени", - говорит менеджер NASA Джоэл Монтальбано. "Но они справляются хорошо, они полностью интегрированы с остальным экипажем и так же заняты, как и любой другой экипаж там. Конечно, они тоже люди, и все это сложно для членов экипажа и их семей, мы знаем это. Но они профессиональные астронавты и справляются отлично". NASA неоднократно подчеркивает, что Уильямс и Уилмор являются ценным дополнением к экипажу МКС, но они также потребляют дополнительные ресурсы, такие как еда и гигиенические принадлежности. Кроме того, они теперь подвергаются более высокому облучению, чем планировалось, в течение более длительного периода.

Есть ли будущее у "Старлайнера"?

Несмотря на внимание к астронавтам: за кулисами также речь идет о будущем "Старлайнера". Космический корабль, разработанный и построенный аэрокосмической компанией Boeing для NASA, должен был регулярно отправлять астронавтов на МКС к настоящему времени - как альтернатива "Кресоверу" от SpaceX, который надежно выполняет эту задачу в течение многих лет. Однако частично перезапускаемый космический аппарат, состоящий из экипажного модуля и служебного модуля, сейчас сталкивается с серьезными проблемами. В 2019 году космический аппарат не смог достичь МКС во время своего первого непилотируемого испытания, и хотя второй попытка в 2022 году удалась, с тех пор накопилось множество проблем, приведших к многочисленным задержкам.

"Мы хотим придерживаться идеи о наличии двух альтернативных систем транспортировки", - подчеркивает менеджер NASA Кен Боуэрсокс. "Проблемы решаемые, и я вижу светлое будущее для 'Старлайнера'". tanto Boeing, как и NASA, продолжают поддерживать эту позицию - так же, как и Боуэрсокс выражает "глубокое уважение к команде Boeing". В то же время менеджер также говорит: "Ответ всегда в данных".

Путешественники в космосе Сантита Уильямс и Бэри Уилмор сейчас ждут решения проблем с их космическим кораблем, которые продлили их пребывание на МКС почти до трех месяцев. Решение о том, смогут ли Уильямс и Уилмор вернуться на Землю с "Старлайнером" или переключатся на полет с "Кресовером", остается за NASA, которое приоритезирует безопасность астронавтов.

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