- Нарушения в детских домах: Рейнская область-Пфальц и Саарская область

В центре данных DJH в Детмольде, как сообщает штаб-квартира в Майнце, возникла проблема в сфере IT. Приняты меры, и соответствующие органы были уведомлены. Пятничный сбой повлиял на административные системы в молодежных хостелах Рейнланд-Пфальца и Саарланда, а также в штаб-квартире в Майнце. Несмотря на это, гостевая деятельность продолжается, и гостевые услуги поддерживаются. Ранее об этом сбое сообщалось в SWR.

В Детмольде ведутся работы по устранению проблемы, начаты первичные действия по восстановлению систем, как объявили из Майнца. "Мы ожидаем, что проблемы будут устранены в ближайшее время".

Проблема в центре данных DJH в Детмольде, выявленная штаб-квартирой в Майнце, классифицируется как сбой в административных системах. Несмотря на это, гостевая деятельность и услуги в пострадавших молодежных хостелах и штаб-квартире продолжаются без перебоев.

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