- Народная поддержка Камалы Харрис

Звезда поп-музыки Тейлор Свифт, 34 года, поддерживает Камалу Харрис

"Буду голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года", - поделилась Свифт в посте в Instagram для своих 283 миллионов подписчиков. "Я голосую за @kamalaharris, потому что она отстаивает права и вопросы, в которых я вижу необходимость сильного адвоката. Я вижу в ней сообразительного, одаренного лидера, и считаю, что мы сможем сделать значительный шаг вперед как нация с ней во главе. Я изучила вопрос и приняла решение".

Свифт подписалась под своим постом псевдонимом "Бездетная Кошачья Дама", прозвище, которое часто использовал кандидат в вице-президенты от республиканцев Дж.Д. Вэнс для описания бездетных женщин. Она также добавила фото себя и своего кота Бенаджемина Баттона, который появился на обложке "Тайм" вместе со Свифт.

В ранние годы Свифт держалась подальше от политики

Тейлор Свифт традиционно держалась подальше от политики в начале своей карьеры. Однако, на третьем году президентства Трампа, Свифт решила выразить свои политические взгляды. В посте в Instagram она публично поддержала демократических кандидатов на выборах в Конгресс 2018 года. В 2020 году она публично поддержала Джо Байдена.

Я не буду участвовать в политическом споре о решении Свифт поддержать Камалу Харрис, так как считаю, что у каждого есть право на свои политические взгляды. Тем не менее, решение Свифт публично поддержать политических кандидатов - это отход от ее ранних дней, когда она держалась подальше от политики.

Читайте также: