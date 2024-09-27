Напряженность в израильской политике усиливается по мере усиления конфронтации с Хезболлой

Вместо этого политическая сфера пульсировала слухами о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует уволить министра обороны Йоава Галанта и назначить военного новичка Гидеона Саара, чтобы укрепить свою внутреннюю силу. Высокопоставленные чиновники безопасности были откровенны. "Это займет у него время, чтобы выучить работу на месяцы", - заявил Гади Эйзенкот, высокоуважаемый бывший главный военный Израиля и член оппозиции.

Однако серия взрывов через пейджер и рацию, приведшая к многочисленным жертвам и ранениям и взволновавшая ливанские нервы, помешала этому плану, по крайней мере временно. Усиление tensions с Хезболлой предоставило Галанту передышку. Отчеты в израильской прессе suggerent, что эта передышка для Галанта временная, и Нетаньяху все еще намерен уволить его.

Политика и внутренняя политика в любой демократии неразделимы. Но в Израиле Нетаньяху они особенно переплетены - особенно сейчас.

Политическая мотивация

Израильское правительство утверждает, что эскалация конфликта с Хезболлой была необходима для возвращения более 60 000 перемещенных жителей северного Израиля в свои дома. С тех пор, как 7 октября ХАМАС атаковал, Хезболла запускает атаки на Израиль в солидарности с ХАМАСом и палестинскими боевиками в Газе. В результате сотни тысяч также были перемещены из-за израильских бомбардировок в Ливане.

Возвращение северных жителей домой является политическим приоритетом в Израиле, и поскольку кабинет включил это в качестве военной цели, оно также стало политическим целевым. Тем не менее, эскалация конфликта с Хезболлой мешает планам Нетаньяху уволить Галанта.

Замечательно, что Нетаньяху созвал встречу по безопасности в среду, но он не пригласил своего министра обороны. Вместо этого он пригласил Итамара Бен-Гвира, министра национальной безопасности с судимостью за разжигание. Бен-Гвира ранее исключали из принятия решений, связанных с войной, несмотря на неоднократные запросы.

Недавно, после одобрения попытки посредничества США с Ливаном, Нетаньяху подвергся жесткой критике со стороны своих правых союзников, которые считают, что только военные действия могут избавить Хезболлу от границы. Партия Бен-Гвира провела экстренное заседание - сделав скрытую угрозу распустить коалицию. Эта критика побудила Нетаньяху выпустить заявление, в котором он выступает против немедленного прекращения огня, и когда он выпустил другое заявление, объявив о своем участии в процессе посредничества США, он сделал это только на английском, а не на иврите.

Ведя войну против Хезболлы, израильское правительство стремится отделить Ливан от Газы. Хезболла утверждает, что ее атаки на Израиль являются солидарностью с палестинцами в Газе; Израиль хочет прекратить атаки Хезболлы без прекращения огня и обмена заложниками в Газе. Но среди израильского класса национальной безопасности широко распространено мнение, что Нетаньяху продлевает конфликт в Газе, потому что он знает, что как только он будет разрешен, он столкнется с огромным давлением для проведения выборов.

Члены семей 101 заложников в Газе регулярно обвиняют премьер-министра в том, что он тратит время и приоритезирует свою политическую выживаемость над национальным интересом.

"Я считаю, что это в основном политический вопрос", - сказал Эйял Хулата, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий и бывший советник премьер-министра Израиля по национальной безопасности, CNN о неудаче в достижении прекращения огня в Газе. "ИДФ (Вооруженные силы Израиля) и министр обороны ясно дали понять, что они считают, что ситуация в Газе позволяет обмен заложниками, и они поддерживают обмен заложниками.

Если Нетаньяху хотел бы закончить это, он мог бы. Так что, я guess, это не его намерение на данный момент."

Исторические tensions

Нетаньяху и Галант давно имеют напряженные отношения, несмотря на период единства после атаки ХАМАС 7 октября.

Два часто сталкивались из-за войны в Газе. В августе Галант сказал на закрытом заседании кнессета, что цель Нетаньяху "полной победы" в Газе абсурдна, согласно израильским СМИ. Нетаньяху ответил, публично отчитав Галанта за принятие "антиизраильской повестки дня".

Галант также резко критиковал акцент Нетаньяху на израильском контроле над полосой территории вдоль границы Газа-Египет, известной как коридор Филадельфии, назвав это "моральной трагедией". На заседаниях кабинета он голосовал против продолжения оккупации там, считая это препятствием для прекращения огня и обмена заложниками. "Если мы хотим, чтобы заложники остались живы, у нас нет времени", - сказал он.

С atât коридором Филадельфии, как и Хезболлой, критики Нетаньяху задаются вопросом, почему, если это было так важно, он ждал месяцы, чтобы столкнуться с этими вопросами. Нетаньяху утверждает, что это было "прогрессирование военной эскалации".

"ТENSION между Нетаньяху и Галантом длится давно и глубоко лична", - сказал Гилад Малах, исследователь Института демократии Израиля, CNN. "Но больше всего Нетаньяху хочет сохранить свою коалицию".

В самом деле, когда премьер-министр ранее пытался уволить Галанта в марте прошлого года, это было для того, чтобы противодействовать предложенным судебным реформам Нетаньяху - вопросу, который мог бы разрушить правительство.

Идея, что Галанта могут уволить из-за судебных реформ, привела к немедленной волне протестов, которые стали известны в Израиле как "Ночь Галанта". В конце концов, Нетаньяху отступил. Один из факторов, удерживающих Нетаньяху от увольнения Галанта сейчас, - это его страх перед другой такой ночью.

Риск для коалиции из-за законопроекта для ультраортодоксов довольно значителен, сказал Малах. В результате Нетаньяху сделает все необходимое, чтобы сохранить коалицию. Если Галант является препятствием для сохранения коалиции, он примет все необходимые меры, чтобы удалить его с поста.

Ультраортодоксальные партии, необходимые для правления Нетаньяху, пытаются законодательно вернуть освобождение от призыва. Несмотря на прошлые угрозы покинуть коалицию, их недовольство текущим мандатом ЦАХАЛа по призыву ультраортодоксов по-прежнему остается серьезной угрозой.

Галант, вызывающий раздражение у Нетаньяху, выступает против предоставления ультраортодоксам освобождения. Разделяя это мнение с многими военными лидерами, он считает, что все еврейские израильтяне должны нести бремя военной службы и отказывается поддерживать любой закон, не имеющий широкой политической поддержки.

Саар, которого Нетаньяху планировал заменить на Галанта, якобы имеет более тесные связи с ультраортодоксальными партиями.

Эizenkot, бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа, считает, что вопрос об ультраортодоксах лежит в основе желания Нетаньяху уволить министра обороны.

"Увольнение Галанта – и я не большой поклонник Галанта – служит политическим целям, направленным на принятие закона о призыве, что наносит ущерб ЦАХАЛу", – заявил Эizenkot. "Это еще одно проявление циничной политики Нетаньяху".

С поддержкой Нетаньяху ультраортодоксальные партии планируют принять закон об освобождении от военной службы, когда Кнессет вернется после еврейских праздников в октябре. Даже если закон будет принят, Верховный суд почти наверняка отменит его, считает Малач.

"Но суть в том, что вы выигрываете время. И это самое главное для Нетаньяху", – сказал он. "В краткосрочной перспективе весь срок – это для него. Потому что пока Верховный суд не примет решение, у него будет один год, два года – этого достаточно".

Эта краткосрочная стратегия может также применяться и к "Хезболле". Несмотря на продолжающиеся споры о возможном ближайшем вторжении Израиля в Ливан, нет обсуждений о том, что будет представлять собой долгосрочное урегулирование с соседом Израиля.

Михаэль Шеmesh, корреспондент израильского телеканала Kan, сопровождавший Нетаньяху в Нью-Йорк на этой неделе, сообщил, что журналисты спрашивали помощника премьер-министра о возможности увольнения Галанта.

"Мы не занимаемся политикой во время войны", – ответил помощник. "Были журналисты, которые не смогли удержаться от смеха", – сказал Шеmesh.

Дана Карни также contributed to this report.

Несмотря на эскалацию tensions с "Хезболлой", которая дала временную передышку министру обороны Йоаву Галанту, сообщается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху все еще планирует его уволить. Этот шаг может помочь Нетаньяху достичь своей политической цели по увольнению Галанта, особенно в отношении спорного вопроса обязательной военной службы для ультраортодоксов, против которой Галант выступает. Продолжающийся конфликт с "Хезболлой" мешает планам Нетаньяху уволить Галанта, но также дает ему возможность перестроить свой кабинет и укрепить свою внутреннюю политическую позицию в мире.

Читайте также: