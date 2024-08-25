Напряженность на Ближнем Востоке, похоже, временно ослабла, что в настоящее время предотвращает потенциальный региональный конфликт.

Иранская поддерживаемая группа объявила о мести. Это заявление привело к многочисленным отменам рейсов с обеих сторон границы, правительства различных стран призвали своих граждан покинуть Ливан и Израиль, и началась дипломатическая спешка, чтобы предотвратить эскалацию, которая волновала западные страны, опасавшиеся, что это может спровоцировать более широкий региональный конфликт.

В воскресное утро Хезболла заявила, что провела запланированное действие, развернув множество дронов и ракет «Катюша», советских короткорадиусных ракет.

Этот шквал авиационного оружия, как она утверждала, должен был подавить знаменитую систему ПВО Израиля и создать путь для своих целей: 11 военных сайтов Израиля в северной части страны и на оккупированных Голанских высотах. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все дроны Хезболлы были перехвачены.

Израильские официальные лица заявили, что они предварительно атаковали цели Хезболлы ночью, чтобы предотвратить более крупную атаку, и якобы поразили многие установки для запуска ракет в Ливане.

К сожалению, в результате израильских атак погибли трое человек, согласно Министерству здравоохранения Ливана, которое не различает между гражданскими и военными.

Обмен огнем в воскресенье утром стал заметным обострением после 11 месяцев враждебности между Хезболлой и Израилем. Однако он, похоже, уменьшил опасения по поводу большей войны, по крайней мере, на данный момент.

В Израиле власти вскоре ослабили меры безопасности в самой северной части страны, известной как Верхняя Галилея. В Ливане Хезболла заявила, что прекратила свои атаки против Израиля на этот день.

Это, похоже, указывает на возобновление низкоинтенсивного конфликта вдоль границы. Кроме того, это, похоже, указывает на окончание ожидаемой ливанской эскалации, которая вновь привела Ближний Восток на грань полноценной войны. Хезболла заявила, что это была «первая фаза» ее ответа, но не предоставила много подробностей о последующей фазе. Это может быть просто риторикой, поскольку Хезболла известна тем, что оставляет свои угрозы открытыми.

Однако Израилю все еще нужно готовиться к другому потенциальному угрозу: обещанной Ираном «мести» за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране, которое он обвиняет в Израиле.

Регион на краю пропасти

После атак в Бейруте и Тегеране в конце предыдущего месяца западные и израильские официальные лица, дипломаты и аналитики спешно пытались расшифровать обещанные ответные меры Ирана и его самого влиятельного несостоятельного партнера.

Это побудило дипломатическую поездку между США, Великобританией и Францией, призывающую Хезболлу и Иран проявить сдержанность. Это, возможно, также побудило еще один раунд переговоров о прекращении огня и обмене заложниками в Газе, попытку предотвратить еще одну эскалацию со стороны иранского альянса, который неоднократно связывал прекращение своих атак на Израиль и его союзников с прекращением израильской операции в Газе.

Переговоры о прекращении конфликта продолжают продвигаться черепашьими темпами, несмотря на интенсивные дипломатические усилия США. Тем не менее, последняя эскалация показывает, что ни Иран, ни его союзные несостоятельные боевые группы в регионе не могут терпеть перспективу более широкой войны.

Хезболла неоднократно угрожала ответить на любую израильскую атаку в Бейруте нападением на крупные городские центры в Израиле. Однако, независимо от того, делалось ли это намеренно или в результате якобы превентивных ударов Израиля, она не выполнила эту угрозу. Ее объявленные цели все еще находятся в приграничной зоне, которая была местом враждебности с октября, и короткорадиусные советские ракеты, которые она использовала, были обычным оружием Хезболлы против израильских сил в течение десятилетий.

Вероятность полноценного конфликта, похоже, значительно снизилась после обмена огнем в воскресенье. Однако открытая угроза Ирана продолжит способствовать психологической войне, которая в основном определяет низкоуровневый конфликт между альянсом, возглавляемым Тегераном, и Израилем, и регион останется на острие ножа, пока конфликт в Газе продолжается.

В ответ на международную озабоченность различные мировые державы призвали tanto Хезболлу, как и Израиль к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, видя потенциал для более широкого регионального конфликта. Продолжающиеся tensions между Хезболлой и Израилем на Ближнем Востоке являются предметом интереса западных и израильских разведывательных агентств, которые внимательно следят за угрозами и обещаниями мести от Ирана и его союзников.

Читайте также: