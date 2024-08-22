Понимание текущей ситуации - Напряженное мирное соглашение в Газе остается деликатным

Соединенные Штаты, будучи ближайшим союзником Израиля, решительно настроены предотвратить любой ценой крах сложных переговоров о перемирии в конфликте в Газе. В разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент Джо Байден вновь подчеркнул необходимость сделки, включающей освобождение заключенных, удерживаемых ХАМАС, радикальной исламистской группировкой. Он упомянул о предстоящих дискуссиях в Каире, Египет, направленных на устранение любых оставшихся препятствий. Позже Байден заявил об этом на платформе X.

Одно из основных препятствий - требование Израиля о долгосрочном контроле над южным пограничным участком между Газой и Египтом со стороны своих сил безопасности. Офис премьер-министра Израиля опроверг сообщение СМИ, согласно которому Нетаньяху согласился на отвод Израиля из так называемого коридора Филадельфии. Израиль заявляет, что "все его военные цели, утвержденные кабинетом безопасности, должны быть достигнуты", в том числе "обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы безопасности Израиля". Для этого необходимо обеспечить безопасность южного пограничного участка.

ХАМАС обвиняет Израиль в саботаже переговоров об соглашении, отказываясь отвести войска из примерно 14-километрового коридора Филадельфии на границе с Египтом. Исламисты требуют полного военного отвода Израиля из Газы.

С другой стороны, Нетаньяху настаивает на том, что армия должна продолжать контролировать коридор даже после перемирия, например, для предотвращения контрабанды оружия. Начальник генерального штаба Израиля Херци Халеви заявил несколько дней назад во время визита в этот район, что армия может сохранить контроль над ним даже без постоянного присутствия и только периодическими рейдами.

Израиль объявляет о победе над бандами ХАМАС в Рафахе

Министр обороны Израиля Йоав Галат заявил во время визита в приграничный район между Газой и Египтом, что местное крыло ХАМАС было побеждено. "Крыло Рафаха побеждено, и более 150 туннелей в этом районе были разрушены", - заявил Галат. Он приказал войскам сосредоточиться на разрушении оставшихся туннелей на границе между Газой и Египтом в ближайшие дни.

Под давлением международной критики Израиль вторгся в Рафах в мае, чтобы ликвидировать оставшиеся силы ХАМАС. Примерно миллион беженцев, которые, как считалось, проживали там, покинули город снова. Израильские войска также захватили пограничный переход Рафах в Египет и коридор Филадельфии.

Спор о контроле над этой областью является одним из вопросов, поднятых Байденом в переговорах о перемирии и освобождении заложников. Согласно недавнему сообщению американского новостного портала "Политико", ссылающегося на двух израильских и двух американских официальных лиц, сделка находится на грани срыва без подходящей альтернативы.

Угроза эскалации в Среднем Востоке

Под растущим пессимизмом Байден оказал давление на Нетаньяху во время телефонного звонка. Вице-президент США Камала Харрис, которая должна стать президентом после выборов 5 ноября, также присутствовала на разговоре, как сообщил Белый дом.

Ранее госсекретарь США Антони Блинкен посетил Израиль, Египет и Катар для консультаций, чтобы способствовать прорывным переговорам. Две арабские страны, а также США выступают в качестве посредников между Израилем и ХАМАС, так как они не ведут прямых переговоров. Согласно израильскому журналисту Бару Ровиду, следующая встреча на высоком уровне посредников запланирована на это weekend в Каире.

"Мы должны пересечь финишную черту в соглашении о перемирии и освобождении заложников", - заявил Блинкен, уезжая из Катара. Время имеет значение, сказал он, так как жизни заложников становятся все более уязвимыми с каждым проходящим днем.

Если усилия по посредничеству провалятся, опасаются значительной эскалации в Среднем Востоке. После убийства двух высокопоставленных израильских противников в иранской столице Тегеран и ливанской столице Бейрут почти три недели назад Иран и шиитская милиция "Хезболла" угрожали жестокой расплатой.

В этом контексте Байден и Нетаньяху также обсудили продолжающиеся американские инициативы по "поддержке обороны Израиля против всех угроз со стороны Ирана, в том числе его прокси-террористических групп ХАМАС, Хезболла и хутитов", как дальней сообщил Белый дом.

США продолжают усиление своего военного присутствия в регионе. Согласно УС Центрального командования на платформе X, авианосец "USS Abraham Lincoln" и его сопровождающие корабли прибыли в Средний Восток в соответствии с приказом министра обороны Ллойда Остина ускорить их развертывание в регионе. Авианосец, оснащенный современными истребителями F-35, усиливает уже находящийся в районе "USS Theodore Roosevelt".

Война в Газе началась с самой кровавой резни в истории Израиля, совершенной ХАМАС и другими радикальными группами 7 октября 2022 года, в результате чего погибло более 1200 человек. Более 250 заложников были захвачены из Израиля и увезены в Газу. В ходе последующей израильской операции в блокированном прибрежном поясе, как сообщается, погибли более 40 000 человек и почти 93 000 других получили ранения, согласно данным, предоставленным здравоохранением, контролируемым ХАМАС. Эти цифры, которые нельзя независимо проверить, не различают между боевиками и гражданскими.

Спор о контроле над коридором Филадельфии, включая пограничный переход Рафах, является спорным вопросом в текущих переговорах между Израилем и ХАМАС, каждая из сторон предъявляет разные требования. Во время визита в приграничный район министр обороны Израиля Йоав Галат заявил, что местное крыло ХАМАС было побеждено и более 150 туннелей были разрушены.

Несмотря на продолжающуюся международную критику, Израиль придерживается своей позиции по обеспечению безопасности южного пограничного участка с Газой, ссылаясь на необходимость предотвращения контрабанды оружия. Этот вопрос также был поднят президентом Джо Байденом во время его переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сделав его ключевой вопросом в переговорах о перемирии.

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