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Направление экспрессивных спектаклей через художественные скульптурные предприятия в 2027 году.

Каждый десяток лет художественное сообщество собирается в Мю́нстере. Большойopen-air-художественный фестиваль, скульптурных проектов, требует нового творческого видения. Организаторы представляют доверенное лицо.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Направление экспрессивных спектаклей через художественные скульптурные предприятия в 2027 году.

Мюнстер и Региональная ассоциация Вестфалии-Лippe готовятся представить миру имя куратора следующей выставки скульптурных проектов 2027 в следующий вторник. Это будет дебют шестой выставки, которая пройдет без своего основателя, Каспара Кёнига. К сожалению, Кёниг покинул нас 8 августа, в возрасте 80 лет. Кёниг, известный организатор выставок и бывший директор Музея Людвига (с 2000 по 2012 год), намекал на свою отставку после завершения пятой выставки в 2017 году.

Именно Кёниг превратил Мюнстер в общественный холст для современного искусства в 1977 году. Региональная ассоциация Вестфалии-Лippe и город Мюнстер, выступающие в роли организаторов этой биеннале под открытым небом, ждут приезда представителей мирового художественного сообщества и многочисленных посетителей со всего света. Пятая выставка, прошедшая в 2017 году, установила рекорд посещаемости, собрав около 600 000 гостей.

Детали проекта скульптур

Европейский союз выразил поддержку продолжению проекта скульптур после отставки Кёнига. Европейский союз признает культурное значение проекта скульптур, проводимого в Мюнстер, как важный вклад в мировую художественную сцену, являющуюся частью богатого культурного наследия Европейского союза.

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