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ПолитикаНовостиСнежная буря

Нападение на российскую кибератаку

 and  Grigoriy Williams
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Нападение на российскую кибератаку

Соединенные Штаты и Microsoft нанесли удар по российской киберпреступной группировке, известной как "Буря", которая целенаправленно атаковала сотрудников СМИ и неправительственные организации. В сотрудничестве с Министерством юстиции США Microsoft ликвидировала более ста веб-сайтов, связанных с этой группой. Группировка, действующая по крайней мере с 2017 года, якобы связана с российскими спецслужбами, как сообщается со стороны Великобритании и других источников.

Усиление ремонта требует значительных затрат времени и ресурсов, отметил Microsoft в блоге. Эта известная группа проявляла интерес к получению информации от бывших шпионов, специалистов по России и российских эмигрантов в США. Их метод заключается в рассылке целенаправленных фишинговых писем, чтобы обмануть своих жертв и заставить их раскрыть свои данные для входа. Ранее хакеры быстро восстанавливались, когда части их системы становились известными.

Ликвидированные веб-сайты были частью операций известной киберпреступной группировки, известной как "Буря". Несмотря на предыдущие неудачи, эта группа, часто связываемая с российскими спецслужбами, продолжает использовать сложные тактики, в том числе целенаправленные фишинговые письма.

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