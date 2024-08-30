- Нападение на пассажиров железнодорожного вокзала привело к аресту 35-летнего мужчины

35-летний мужчина находится под стражей после обвинений в беспокойстве пассажиров на Центральном вокзале в Штутгарте и нанесении двух сильных ударов по лицу мужчины. Бродяга-подозреваемый, разыскиваемый прокуратурой, был не только вооружен ножом, но и находился в розыске, как сообщается в полицейских и прокурорских отчетах.

35-летнего мужчину подозревают в том, что он преследовал и приставал к нескольким женщинам в тоннеле пешеходной зоны вокзала ранним утром в четверг. Он, якобы, был пьян с уровнем алкоголя в крови 3,2 промилле. Позже он подошел к 24-летнему мужчине, угрожал ему и ударил его дважды по лицу. Молодой человек якобы попросил подозреваемого перестать беспокоить пассажиров.

Подозреваемый затем побежал по направлению к Königstraße, где был задержан прибывшими на место службами экстренной помощи. Его доставили обратно на вокзал, где выяснилось, что он находился в розыске. В результате, 35-летний мужчина предстал перед соответствующим судьей в четверг, который подтвердил существующий ордер на арест.

Инцидент на Центральном вокзале в Штутгарте был классифицирован как форма общественного беспокойства, подпадающая под категорию [Преступления]. Несмотря на его освобождение, 35-летнему мужчине предъявят дальнейшие обвинения в связи с его агрессивным поведением и использованием ножа, считающегося опасным оружием.

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