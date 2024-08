- Нападение на дом подозреваемого в торговле людьми в Лейпциге

В районе Конневиц в Лейпциге правоохранители провели обыск в жилище подозреваемого в торговле людьми. 37-летнего мужчину подозревают в попытке незаконно перевезти через пограничный переход Реizenхайн, расположенный юго-восточнее Кемниц, двух вьетнамских женщин в июле. Об этом сообщает полиция.

Во время обыска был изъят автомобиль подозреваемого. Также были конфискованы различные электронные устройства, в том числе смартфоны, маршрутизатор интернета, USB-накопитель, документы на автомобиль, журналы звонков с мобильного, квитанции об оплате топлива и медицинские записи. Подозреваемый отсутствовал во время обыска.

Признаки торговли людьми

18 июля две вьетнамские женщины были остановлены во время проверки. Они заявили, что их цель въезда - туризм, и предъявили действительные вьетнамские паспорта и венгерские визы. Однако их багаж не содержал повседневной одежды или гигиенических принадлежностей, а consisted of items commonly associated with the adult entertainment industry. Подозревается, что другой мужчина пытался провезти женщин через границу на день раньше - в итоге их отправили обратно в Венгрию.

В операции приняли участие 32 сотрудника правоохранительных органов, в том числе инспекторы федеральной полиции из Кемниц и Лейпцига, а также федерального полицейского управления в Пирне.

Правоохранители использовали изъятые электронные устройства во время обыска жилища для сбора потенциальных доказательств, связанных с обвинениями в торговле людьми. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что подозреваемый часто использовал интернет-платформы для организации встреч и общения с потенциальными клиентами.

