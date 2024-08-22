Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПоиск жилья

Нападение на дом подозреваемого в торговле людьми в Лейпциге

Два человека из Вьетнама, выдающие себя за туристов, находятся под прицелом, так как подозрения нарастают. В результате, власти провели обыск в Лейпциге, цель которого была найти предполагаемое укрытие их предполагаемого контрабандиста.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Тридцатисемилетний индивидуум подозревается в незаконной попытке транспортировки двух вьетнамских...
Тридцатисемилетний индивидуум подозревается в незаконной попытке транспортировки двух вьетнамских женщин в Германию.

- Нападение на дом подозреваемого в торговле людьми в Лейпциге

В районе Конневиц в Лейпциге правоохранители провели обыск в жилище подозреваемого в торговле людьми. 37-летнего мужчину подозревают в попытке незаконно перевезти через пограничный переход Реizenхайн, расположенный юго-восточнее Кемниц, двух вьетнамских женщин в июле. Об этом сообщает полиция.

Во время обыска был изъят автомобиль подозреваемого. Также были конфискованы различные электронные устройства, в том числе смартфоны, маршрутизатор интернета, USB-накопитель, документы на автомобиль, журналы звонков с мобильного, квитанции об оплате топлива и медицинские записи. Подозреваемый отсутствовал во время обыска.

Признаки торговли людьми

18 июля две вьетнамские женщины были остановлены во время проверки. Они заявили, что их цель въезда - туризм, и предъявили действительные вьетнамские паспорта и венгерские визы. Однако их багаж не содержал повседневной одежды или гигиенических принадлежностей, а consisted of items commonly associated with the adult entertainment industry. Подозревается, что другой мужчина пытался провезти женщин через границу на день раньше - в итоге их отправили обратно в Венгрию.

В операции приняли участие 32 сотрудника правоохранительных органов, в том числе инспекторы федеральной полиции из Кемниц и Лейпцига, а также федерального полицейского управления в Пирне.

Правоохранители использовали изъятые электронные устройства во время обыска жилища для сбора потенциальных доказательств, связанных с обвинениями в торговле людьми. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что подозреваемый часто использовал интернет-платформы для организации встреч и общения с потенциальными клиентами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большие суммы незаконно полученных средств изымаются правительством.
Федеральные земли Германии

Полученные доходы в 18 млн. долларов за счет незаконной деятельности

Незаконная деятельность приносит существенный доход аферистам. Тем не менее, власти не бездействуют; они конфискуют незаконно приобретенные средства из нелегальных предприятий, когда это возможно. Конфискованная сумма в Гессене заметно возросла.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге
Федеральные земли Германии

Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге

Включает обвинения в похищении: Специализированная команда проникла в многоэтажное жилое здание, чтобы спасти жительницу.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Спустя более двух с половиной лет футбольный арбитр Феликс Цвайер возобновляет судейство матчей в...
Федеральные земли Германии

Впервые с декабря 2021 года Звайер принимает участие в играх Дортмунда.

Зваер и Дортмунд, не восхитительное сочетание в памяти арбитров. После предыдущей игры он попал в водоворот критики.yman. Вероятно, болельщики Дортмунда не будут рады ему.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.
Федеральные земли Германии

"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.

Маттиас Ябс, известный член Scorpions, был вовлечен в инцидент. В результате несколько концертов их текущего глобального тура были отменены.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно