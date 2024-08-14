- Нападение на детей ножом - начался суд над 21-летним

В Duisburge в среду в 13:00 начнется судебный процесс в земельном суде против 21-летнего мужчины, обвиняемого в тяжком ранении двух детей, 9 и 10 лет, в результате ножевого нападения в феврале. Прокуратура квалифицирует инцидент как покушение на убийство.

Тем не менее, это судебное разбирательство, известное как «процедура безопасности», не направлено на назначение тюремного заключения. 21-летнего мужчину подозревают в наличии серьезного психического заболевания, из-за чего он не мог отвечать за свои действия во время инцидента. Теперь судьям предстоит решить, представляет ли немец опасность для общества и должен ли он быть помещен в безопасную психиатрическую клинику на неопределенный срок.

Процесс против 21-летнего мужчины проходит в земельном суде Duisburge. Несмотря на серьезные обвинения, основная цель процесса не является назначением тюремного заключения из-за психического заболевания мужчины.

Читайте также: