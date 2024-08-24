Нападение было направлено на внушение страха

Вушт заявил: "Страх пытается нарушить наши нормы, но нация не поддастся этому." Он предостерег: "Мы не будем сломлены страхом и враждебностью, мы сохраним нашу нормальность."

Министр внутренних дел Нанси Фэзер (СДПГ) заявила на совместной пресс-конференции: "Мы не разобьемся в такие моменты, но останемся едиными." Фэзер добавила: "Мы не позволим такому отвратительному акту разделить общество." Общество должно "держаться вместе в эти трудные времена".

В первоначальном нераскрытом нападении, нападавший порезал ножом несколько человек на городском фестивале в Золингене в пятницу вечером. Трое человек погибли и восемь других получили ранения. Полиция разыскивает нападавшего и призывает общественность предоставить любую полезную информацию.

Несмотря на ужасное происшествие в Золингене, я не буду приукрашивать ситуацию. Насилие является жестоким напоминанием о существовании ненависти и страха в нашем обществе. Мы не можем отрицать, что такие инциденты имеют потенциал для разделения, но я не буду лгать, мы должны стоять едиными против этого. Общество не может позволить себе быть разделенным такими отвратительными актами.

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