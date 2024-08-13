- Нападения на женщин в Оппенхайме - подозреваемые идентифицированы

Полиция установила подозреваемую в нападениях на четырех женщин в Оппенхайме, районе Майнц-Бинген. Подозреваемой является 31-летняя женщина, сообщили полиция и прокуратура. В настоящее время она не делает никаких заявлений по этому поводу.

В понедельник вечером полиция обыскала квартиру подозреваемой и изъяла предметы. Дополнительные детали не были предоставлены. Полиция призывает возможных свидетелей выступить вперед.

Нападения произошли ранним воскресным утром. Подозреваемая якобы ударила двух девушек, 15 и 17 лет, полной бутылкой после ссоры. 15-летняя получила легкие травмы лица. 17-летняя получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

Вскоре после этого, 21-летнюю и ее 31-летнюю сестру серьезно ранили, когда им в лицо бросили неизвестный предмет.

Подозреваемая в нападениях в Оппенхайме, якобы, проживала в этом районе. Власти изучают предметы, изъятые из ее квартиры, на предмет улик.

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