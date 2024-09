Нападения беспилотных летательных аппаратов приводят к разрушению Черноморского района вокруг Одессы

10:31 Столтенберг о переговорах до войны: русские представили вводящие в заблуждение карты НАТОВ интервью уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит о дипломатических попытках предотвратить вторжение России в Украину, произошедшее в феврале 2022 года. На последнем заседании НАТО-Россия в январе, возглавляемом Столтенбергом, русские потребовали удаления всех сил НАТО с их восточных территорий, что он сочёл неприемлемым, но все же решил вести переговоры. Во время встречи заместители министров иностранных дел и обороны России утверждали, что Украина представляет угрозу, и представили искажённые карты, ложно изображающие окружение НАТО. Интересно, что на этих картах не было обозначено Данию как территорию НАТО, что Столтенберг нашёл загадочным. Неясно, было ли это из-за некомпетентности или преднамеренной манипуляции. Взглянув назад, Столтенберг считает, что НАТО и его союзники должны были принять более решительные меры для укрепления военных возможностей Украины earlier, так как это могло бы повысить порог для враждебности России.

10:03 Вейгольд об соглашении о размещении: "Литва воспринимает немецкую боевую бригаду как помощь"Германия и Литва подписывают правительственное соглашение, обеспечивающее понимание Литвы того, что немецкая боевая бригада будет размещена на её территории. Военным аналитиком Томасом Вейгольдом в интервью ntv даются комментарии о контексте и значении соглашения.

09:28 Ким стремится к дальнейшему сотрудничеству с МосквойЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщается, выразил желание укрепить сотрудничество с Россией, согласно государственным СМИ. После переговоров с председателем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Северной Корее северокорейские СМИ сообщили о всестороннем обсуждении интенсификации стратегического диалога между двумя странами, укрепления сотрудничества для защиты общих интересов безопасности и рассмотрения региональных и международных вопросов. Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках оружия России во время конфликта в Украине. Северная Корея решительно отрицает эти обвинения как безосновательные.

08:59 Увеличение огневой мощи против России? Стармер и Байден обсудят это снова на Генеральной Ассамблее ООНВопрос о том, разрешено ли Украине использовать расширенное западное оружие против целей России, вновь поднимается. Об этом объявил британский премьер-министр Стармер после встречи с президентом США Байденом, на которой вопрос был отложен. Стармер намекнул на обсуждение на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке с участием более широкой группы лиц. В британских СМИ сообщается, что Байден открыт для того, чтобы позволить Украине использовать британские и французские ракеты с американской технологией, но не американские ракеты собственного производства.

08:23 Целанский о стратегии Трампа: "Предвыборные сообщения - это предвыборные сообщения"Американский республиканский президентский кандидат Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт в Украине за один день, не раскрывая подробностей своего плана. Во время интервью CNN украинский президент Владимир Зеленский сказал, что не может понять это сейчас, так как у него нет информации о деталях его намерений. Зеленский отметил, что в США идут президентские выборы. "И предвыборные сообщения - это предвыборные сообщения", - добавил он. "Иногда они не совсем правдивы". Однако Зеленский упомянул, что два месяца назад разговаривал с Трампом, и тот выразил поддержку Украине. Он описал этот разговор как конструктивный.

07:27 ИСВ: России нужны дополнительные солдаты в Курске, чтобы вытеснить украинцевРоссия продолжает контрнаступление в Курской области, но Институт изучения войны (ИСВ) не видит крупной операции по полному изгнанию украинцев. ИСВ, базирующийся в Вашингтоне, указывает на то, что российские власти в основном полагаются на неподготовленных и плохо оснащённых призывников, а также на небольшие подразделения регулярной армии и других сил безопасности на границе. По оценке этого think tank, для вытеснения украинцев из Курской области России, скорее всего, потребуется больше людей и ресурсов, чем те, которые там уже есть, особенно если многие из присутствующих подразделений не имеют боевого опыта.

06:49 Украина подвергается атакам беспилотниковВ соответствии с украинскими вооруженными силами, Россия обстреляла Украину шейхами дронов всю ночь. Российская армия запустила несколько эскадрилий дронов, сообщило украинское Воздушные силы. Сирены прозвучали почти во всех регионах страны, в том числе в Одесской области. Морская пехота заявила, что сбила девять дронов в Одесской области. В городе Одессе слышны взрывы, но на данный момент нет сообщений о жертвах.

06:13 Мюценрих предлагает международную инициативу мираЛидер фракции СДПГ Рольф Мюценрих предлагает создать международную группу контактов для запуска инициативы мира в конфликте в Украине. По его мнению, сейчас пришло время для западных союзников создать группу контактов для начала процесса, как он сказал "Рейнской почте". "Канцлер Германии и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас подходящее время для усиления усилий по мирным переговорам, и что Россия также должна быть вовлечена в предстоящую мирную встречу". Спрошенный о потенциальных членах такой группы контактов, Мюценрих предлагает страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия, как ответственные стороны. "В этих странах растёт убеждение, что российская агрессия может стать бременем". Поэтому роль группы контактов "могла бы быть многообещающей", и она могла бы сыграть значительную роль посредника.

05:41 Потенциальные изменения в стратегии продления санкций ЕС По данным дипломатов, Еврокомиссия изучает три потенциальные стратегии продления санкций против России. Эти стратегии были представлены европейским дипломатам в пятницу, подтверждают несколько инсайдеров. Причиной является заморозка активов Центрального банка России, которые необходимы для предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов от стран G7. Эти активы были заморожены с момента российского нападения на Украину.

03:40 Фрагменты беспилотника попали в здание в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко сообщает через мессенджер Telegram, что фрагменты беспилотника попали в городское здание в украинской столице. Фрагменты упали на муниципальное здание в Оbolonском районе к северу от центра города ранним утром. Кличко также заявил, что на место происшествия направлены экстренные службы. Ранее мэр объяснял, что в столице работают подразделения ПВО.

01:35 Ближайшее сотрудничество пообещал Ким Чен Ын Сергею Шойгу Лидер КНДР Ким Чен Ын обещает российскому секретарю Совета безопасности Сергею Шойгу более тесное сотрудничество. Как сообщает государственное информационное агентство ЦТАК, мужчины провели подробную беседу во время визита Шойгу в Пхеньян, что привело к удовлетворительному консенсусу по вопросам более широкого "сотрудничества для защиты общих интересов безопасности". Шойгу, который до мая был министром обороны России, инициировал более тесные отношения между КНДР и Россией с визитом в Пхеньян в июле прошлого года.

23:36 "План победы" Зеленский представит Байдену в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече с президентом США Джо Байденом в сентябре. "Я представлю план победы", - сказал глава государства во время выступления в украинской столице, Киеве. Он имеет в виду систему взаимосвязанных решений, которые обеспечат Украине достаточные силы для направления войны к миру. "Такие победы в конфликтах могут быть справедливо окончены несколькими способами: либо вытеснение оккупирующей армии силой, либо путем переговоров", - объяснил Зеленский. Это гарантирует настоящую независимость страны. Однако Киев рассчитывает на поддержку США для достижения необходимой сильной позиции.

22:59 Изменение направления атаки российских войск По данным украинской армии, продолжаются ожесточенные бои на востоке страны. Было зафиксировано 115 боестолкновений, сообщил вечерний ситуационный отчет Генерального штаба в Киеве. "Самая напряженная ситуация сегодня была в направлении Курахового, кроме того, враг был активен в направлении Лыманя и Покровска", - сказано в сообщении. Кураховное - небольшой город к югу от Покровска. Покровск длительное время считался основным направлением атаки российских войск. Однако в последнее время Russians смогли добиться лишь ограниченных территориальных успехов в этом районе. Вместо этого они расширили свой ось атаки южнее, чтобы захватить шахтерский город Хирьник возле Курахового.

22:18 Зеленский сообщает о успехе наступления в Курске Наступление Украины в российский регион Курск приносит ожидаемый успех,according to President Volodymyr Zelensky. В Харьковской области враг остановлен, а в Донецке замедлилось продвижение Russians, он сказал. Russia пока не добилась значительных успехов в своем контрнаступлении в Курске. Ранее эксперты сомневались в переброске более крупных российских формирований из Донецка и других регионов в Курск. Russia заявляет, что ей удалось вернуть десять из ста занятых деревень.

21:46 "Запад боится" - прямые слова Зеленского о союзниках Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Запад в "боязни" говорить о помощи Украине в сбивании российских ракет. "Если союзники вместе сбивают ракеты и беспилотники в регионах Ближнего Востока, почему до сих пор нет подобного решения о сбивании российских ракет и (иранских) Shaheds в небе Украины?" - сказал Зеленский на конференции в Киеве. "Они боятся даже сказать: "Мы работаем над этим". И это происходит даже тогда, когда ракеты и беспилотники буквально летят в направлении территорий наших соседей", - сказал украинский глава государства. "Это стыдно для демократического мира".

21:30 Оценка развертывания иранских беспилотников Россией С начала войны Russia развернула 8060 иранских беспилотников Shahed на Украине, according to the Ukrainian government. No statements from Iran or Russia are available yet. Ukraine впервые обвинила правительство Ирана в поставках беспилотников-камикадзе Russia в осенью 2022 года.

20:43 О дальнобойном оружии для Украины: США уклоняются от ответов В Вашингтоне запланирована встреча премьер-министра Кира Стармера из Великобритании и президента Джо Байдена из США. Ходит слух о возможных заявлениях об утверждении дальнобойного оружия для Украины. According to reports from the 'Guardian' UK, the UK has given Ukraine permission to utilize Storm-Shadow missiles. However, it is suggested that ни одна из сторон не раскроет подробности этого вопроса на сегодняшней встрече. Джон Кирби, директор по коммуникациям Совета национальной безопасности, комментирует: "Я не ожидаю сегодняшнего заявления о применении дальнобойного оружия внутри России - определенно не от США". Он лишь подтверждает, что они продолжают обсуждать "тип возможностей, которые будут предоставлены Украине" с Великобританией, Францией и другими союзниками. Кирби остается сдержанным, когда его спрашивают о возможных изменениях в позиции правительства США, заявляя: "Я не буду участвовать в гипотетической беседе о том, что мы можем или не можем прокомментировать в определенный момент".

