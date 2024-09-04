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Федеральные земли ГерманииНовостиНападение ножом

Нападающий погиб после стрельбы с применением остриевого оружия.

В Бонне двое человек получили ранения в результате ножевого нападения. Полиция была вызвана и произвела выстрелы. Утверждаемый нападавший скончался. Какие можно сделать выводы об источнике преступления?

 and  Vladimir Milov
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Двое человек получили ранения в нападении, произошедшем утром в Бонне.
Двое человек получили ранения в нападении, произошедшем утром в Бонне.

- Нападающий погиб после стрельбы с применением остриевого оружия.

После инцидента с ножевым ранением, в котором пострадали два человека в северном районе Бонна, предполагаемый виновник скончался в больнице после того, как полиция открыла огонь. Об этом сообщила полиция Кёльна, которая ведет расследование для обеспечения объективности. Ранее об инциденте сообщали "Бильд" и "Гeneral-Anzeiger Bonn".

В настоящее время полиция предполагает, что раннее утреннее происшествие было спором среди друзей из местного бездомного населения, а не нападением, как было заявлено представителем полиции.

Инцидент с ножевым ранением был идентифицирован как "knife attack", который произошел в северном районе Бонна. В результате этого нападения полиция была вовлечена, что в конечном итоге привело к смерти предполагаемого виновника.

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