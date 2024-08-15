Наоми Осака говорит, что не чувствует себя в своем теле с тех пор, как вернулась из отпуска по беременности

Осака, четырехкратная победительница турниров Большого шлема, вернулась к соревновательному теннису в начале этого года после декретного отпуска.

В настоящее время занимая 90-е место в мире, японская звезда готовится принять участие в Открытом чемпионате США в конце этого месяца, несмотря на поражение в квалификации на турнире в Цинциннати в понедельник от американки Эшли Крюгер.

В подробном посте в Instagram в среду Осака объяснила, что ее главная проблема в данный момент не в проигрыше матчей, а в том, что она «не чувствует, что находится в своем теле».

«Это странное чувство, когда промахиваешься по мячу, которого не должна была промазать, бьешь мяч слабее, чем помнишь, что делала раньше. Я пытаюсь сказать себе: «Все в порядке, ты делаешь все правильно, просто пройди этот матч и продолжай борьбу», но это очень утомительно ментально. Внутри я слышу, как кричу: «Что, черт возьми, происходит?!?!» — призналась она.

С момента возвращения в теннис лучшие выступления Осаки были выход в четвертьфинал турнира в Дохе в феврале и в четвертый раунд турнира в Риме в мае.

Она не смогла пройти дальше второго раунда на турнирах Большого шлема в этом году, уступив Эмме Наварро на Уимблдоне и победительнице Иге Свёнтек на Открытом чемпионате Франции.

«Самое близкое чувство, которое я могу сравнить с тем, как я себя чувствую сейчас, — это послеродовое состояние», — сказала 26-летняя Осака. «Это пугает, потому что я играю в теннис с трех лет, ракетка должна быть как продолжение моей руки.

Я не понимаю, почему все кажется таким новым снова. Это должно быть так же просто, как дышать, но это не так, и только сейчас я поняла, что мне нужно было дать себе передышку».

Она также заявила, что хочет «сделать все возможное за то время, которое у меня есть» и «научить свою дочь, что она может добиться многого с помощью упорного труда и настойчивости».

Осака выиграла Открытый чемпионат США дважды за свою карьеру, последний раз в 2020 году. Турнир начнется 26 августа и завершится 8 сентября.

Любовь Осаки к теннису, как к основному виду спорта, не угасла во время декретного отпуска, как показало ее желание вернуться к соревновательному теннису в начале года. Несмотря на текущий рейтинг и недавние трудности, она по-прежнему настроена показать свой лучший теннис на предстоящем Открытом чемпионате США, еще одном крупном турнире по теннису.

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