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Наоми Осака говорит, что не чувствует себя в своем теле с тех пор, как вернулась из отпуска по беременности

Наоми Осака говорит, что по-прежнему привыкает играть в теннис после родов своей дочери в прошлом году.

 and  Yaroslav Smith
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Осака играет удар против Элизе Мертенс на Национальном банке Открытом последней неделе.
Осака играет удар против Элизе Мертенс на Национальном банке Открытом последней неделе.

Наоми Осака говорит, что не чувствует себя в своем теле с тех пор, как вернулась из отпуска по беременности

Осака, четырехкратная победительница турниров Большого шлема, вернулась к соревновательному теннису в начале этого года после декретного отпуска.

В настоящее время занимая 90-е место в мире, японская звезда готовится принять участие в Открытом чемпионате США в конце этого месяца, несмотря на поражение в квалификации на турнире в Цинциннати в понедельник от американки Эшли Крюгер.

В подробном посте в Instagram в среду Осака объяснила, что ее главная проблема в данный момент не в проигрыше матчей, а в том, что она «не чувствует, что находится в своем теле».

«Это странное чувство, когда промахиваешься по мячу, которого не должна была промазать, бьешь мяч слабее, чем помнишь, что делала раньше. Я пытаюсь сказать себе: «Все в порядке, ты делаешь все правильно, просто пройди этот матч и продолжай борьбу», но это очень утомительно ментально. Внутри я слышу, как кричу: «Что, черт возьми, происходит?!?!» — призналась она.

С момента возвращения в теннис лучшие выступления Осаки были выход в четвертьфинал турнира в Дохе в феврале и в четвертый раунд турнира в Риме в мае.

Она не смогла пройти дальше второго раунда на турнирах Большого шлема в этом году, уступив Эмме Наварро на Уимблдоне и победительнице Иге Свёнтек на Открытом чемпионате Франции.

«Самое близкое чувство, которое я могу сравнить с тем, как я себя чувствую сейчас, — это послеродовое состояние», — сказала 26-летняя Осака. «Это пугает, потому что я играю в теннис с трех лет, ракетка должна быть как продолжение моей руки.

Я не понимаю, почему все кажется таким новым снова. Это должно быть так же просто, как дышать, но это не так, и только сейчас я поняла, что мне нужно было дать себе передышку».

Она также заявила, что хочет «сделать все возможное за то время, которое у меня есть» и «научить свою дочь, что она может добиться многого с помощью упорного труда и настойчивости».

Осака выиграла Открытый чемпионат США дважды за свою карьеру, последний раз в 2020 году. Турнир начнется 26 августа и завершится 8 сентября.

Любовь Осаки к теннису, как к основному виду спорта, не угасла во время декретного отпуска, как показало ее желание вернуться к соревновательному теннису в начале года. Несмотря на текущий рейтинг и недавние трудности, она по-прежнему настроена показать свой лучший теннис на предстоящем Открытом чемпионате США, еще одном крупном турнире по теннису.

Осака празднует победу над Онс Жабер в первом раунде Национального банка Открытый

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