Намибия поразительно похожа на Германию.

Почти как в Германии: здания в стиле Пфальца, выстроившиеся в ряд с деревянными домами - и все это в Намибии. Улицы знакомы: улица Людериц принадлежит Вуermannхаусу, построенному для немецкого судовладельца в 1894 году. В нескольких шагах отсюда находится бывший имперский окружной суд, расположенный на углу улиц Гаррисон и Железнодорожной. Знаменитый дом Гогенцоллернов когда-то был роскошным домом немецкого колониального правителя. Прогулка по прибрежному городу Намибии - как путешествие во времени. Туристы могут выбрать между классическим отелем Ханса, колониальным очарованием отеля Эбервейн, пенсионом Деутше Хаус или отелем Цум Кайзер. Вечером немецкое пиво течет из крана в пивоварне, предлагая тарелку свиных ног, свиных ребрышек и кнедликов. Увидеть "Тагешшау" на телевизоре можно в резиденции Ам Цолль.

Аптека Адлер расположена рядом с немецким книжным магазином, евангелической церковью, немецким детским садом, Золотой кузнице Энгельгард и школе Хофмейер. Немецкий культурный совет, расположенный в бывшей немецкой колонии Намибии, поддерживает около 25 немецких ассоциаций, в том числе мужские хоры и карнавальные клубы в Свакопмунде. Вряд ли есть другой город с более сильным присутствием немецкого колониального наследия.

Этот город на Атлантическом побережье известен своей драматической набережной у моря и связями с Германией. Внешние наблюдатели часто шутят, что это "самый южный курорт Северного моря". Однако всего около одного процента из 2,6 миллиона населения Намибии имеют немецкое происхождение. Население города - около 67 000 человек - включает около 1200 человек с немецкими корнями. Свакопмунд является популярной остановкой для туристов, отправляющихся в сафари. Культурное доминирование бывших немецких империалистов все еще заметно и вызывает недовольство у чернокожего большинства, пережившего геноцид, совершенный ими 120 лет назад. В подвале отеля Швайцерхаус в кафе Антон правнук немецких иммигрантов из Намибии Раймар фон Хезе обсуждает диалоги между белыми и черными намибийцами.

Немецкие иммигранты в течение четырех лет встречаются с представителями чернокожих этнических групп - в основном герэро и нама. Эти встречи адресованы потомкам жертв геноцида, переживших жестокие подавления. Немецкие и намибийские правительства уже давно ведут переговоры о предложенном соглашении о примирении, которое включает 1,1 миллиарда евро немецкой финансовой помощи для развития проектов в Намибии. Однако принятие заявления все еще приостановлено.

Протесты против Морского Памятника

Прошлое семьи фон Хезе тесно связано с колониальной эпохой. Он рассказывает историю своей семьи; его дед из Восточной Вестфалии переехал в Намибию в 1910 году, купил землю и начал животноводческую ферму. Фон Хезе взял на себя ферму, разводя тысячи овец, коров и коз. Он не чувствует никакого раскаяния, говоря: "Все это слишком давно".

Прямо напротив кафе Антон стоит Морское Памятник, прямо перед музеем и маяком города. Он посвящен немецкому экспедиционному корпусу морской пехоты, участвовавшему в подавлении восстания нама и герэро в 1904 году.

Немецкий солдат стоит на вершине массивной скальной основы, ружье направлено в центр Свакопмунда и в сторону массового захоронения герэро и нама на окраине города. Для потомков нама и герэро это оскорбление, говорит активист Лайдлоу Перенганда, выступающий за создание памятников геноциду в Свакопмунде. Несколько протестов нама и герэро против памятника были прерваны властями, и памятник был испачкан красной краской.

Перенганда, 49 лет, живет в небольшом кирпичном доме на окраине Свакопмунда. Здесь он содержит музей геноцида, первый в стране. Но при площади всего шесть квадратных метров, название "музей" кажется скорее мечтой. В его небольшом пространстве представлены исторические фотографии и несколько книг по истории. "Я хочу показать посетителям, что произошло тогда, чтобы мы могли извлечь уроки из прошлого", - говорит Перенганда. Он также хочет способствовать межкультурным обменам. Прадед Перенганды и члены его семьи были интернированы в концентрационном лагере Свакопмунда.

Подозревая, что останки его предков могут быть захоронены в безымянных массовых захоронениях на окраине Свакопмунда, Перенганда замечает, что ружье немецкого морского солдата направлено в сторону этих заброшенных участков. Территория пустынная, находится рядом с аккуратно ухоженным городским кладбищем, где похоронены многие немцы. Множество маленьких песчаных холмов выстроились вдоль территории, а грубые камни с дороги служат импровизированными, безымянными памятниками.

У входа на пустынное поле скромный каменный памятник поминает тысячи невинных жизней, унесенных немецким насилием. Городской совет ежедневно ухаживает за городским кладбищем, обеспечивая полив травы и аккуратное выметание дорожек. Однако никто, кажется, не несет ответственности за сохранение безымянных захоронений, сожалеет Перенганда.

Четыре раза в год он и его команда волонтеров работают над восстановлением песчаных холмов по собственной инициативе. Но это тщетное усилие. В Свакопмунде всегда ветрено, и неумоливый морской бриз гарантирует, что могилы остаются мелкими. Перинганда вздыхает, указывая на следы собак в песке, "Они роют в поисках костей". Все, чего он хочет, - это больше уважения, достоинства и мирного согласия между белыми и черными Свакопмунда. Глубоко укоренившийся страх перед изменениями удерживает многих немецких намибийцев, объясняет он. "Вместо этого мы должны объединиться и искать мирное решение". Это чувство находит отклик в философии Раймара фон Хазе - ключ к примирению - это коммуникация.

Исторический дом Гогенцоллернов, символ немецкого колониального правления, все еще стоит как достопримечательность Свакопмунда. Посетители также могут изучить богатую историю немецких ассоциаций, поддерживаемых Германским культурным советом в Свакопмунде, районе с сильным присутствием немецкого колониального наследия.

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