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Наконец-то начнется период выборов

В ближайшее воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в ландтаг, согласно опросам показавшим незначительные изменения. Политические партии усилили свои кампании в последние этапы, в то время как значительные федеральные фигуры пытаются заручиться поддержкой.

 and  Viktoriya Miller
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Кампания по выборам в Тюрингии отличалась жестким поведением и напряженной атмосферой.
Кампания по выборам в Тюрингии отличалась жестким поведением и напряженной атмосферой.

- Наконец-то начнется период выборов

Перед предстоящими выборами в Тюрингии опросы показывают минимальные сдвиги в политической власти среди партий. Несмотря на то, что сложное, но реалистичное коалиционное соглашение все еще находится в стадии разработки, эти опросы указывают на это.

По данным опроса, проведенного Forsa по заказу RTL/ntv, Альтернатива для Германии возглавляет список с 30%, за ней следует ХДС с 22%, BSW с 17%, Левые (во главе с премьер-министром Бодо Рамеловом) с 14%, и СДПГ с мизерными 7%. Зеленые и СВП не смогут получить места в земельном парламенте.

Тонкая majority может быть достигнута при помощи необычного альянса ХДС, BSW и СДПГ. Несмотря на споры, этот необычный союз, похоже, является единственной реальной опцией для большинства в Тюрингии, согласно упомянутым опросам.

Аналогичным образом, ZDF-Politbarometer, опубликованный ранним утром в пятницу, указывает на невозможность формирования большинства в Тюрингии без участия AfD или BSW. По данным этого опроса, AfD получит 29% голосов, ХДС и BSW получат по 23%, а Левые достигнут 13%. СДПГ находится в опасной близости от 5-процентного барьера, необходимого для получения места. Зеленая партия и СВП снова не смогут получить места, согласно этому опросу.

Устоявшиеся партии не проявляют энтузиазма в отношении коалиции с AfD, которую считают экстремистской службой внутренней разведки Тюрингии. ХДС также запрещено формировать коалицию с Левыми на основе резолюции о совместимости.

Опросы являются всего лишь снимками общественного мнения и не должны восприниматься как прогнозы выборов. Температура поднимается, превышая 30 градусов по Цельсию в течение напряженных недель предвыборной кампании, и время от времени происходят жаркие дебаты между партиями перед решающим этапом выборов. Партии ищут поддержку у ведущих политиков федеральных партий и популярных фигур из других штатов на закрывающих митингах.

Непредвиденный инцидент произошел всего за несколько дней до выборного воскресенья, когда основателя BSW Сахру Вальгенкнехт облили красной краской в Эрфурте. Вальгенкнехт продолжила свою речь после короткой паузы. Сообщается, что подозреваемый был задержан силами безопасности и увезен в наручниках.

В случае соглашения о разделе власти только что созданная BSW может занять позицию "короля-макера" - Вальгенкнехт уже назвала свои условия. В шоу RTL/ntv Frühstart она также выразила готовность к переговорам: "Я надеюсь, что после выборного дня действительно будет возможность для конструктивного сотрудничества. Мы приветствовали бы такую возможность. И мы также протянем руку ХДС.", - сказала она в шоу.

ZDF-Politbarometer подтверждает сложность формирования большинства в Тюрингии без участия либо AfD, либо BSW. По данным этого опроса, AfD получит 29% голосов, ХДС и BSW получат по 23%, а Левые достигнут 13%.

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